„Marți, 19 octombrie, de la ora 23:00, la Kanal D, Gică Popescu va răspunde celor 40 de întrebări adresate de Denise Rifai. După ce, în primele două ediții ale emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” publicul larg a avut ocazia să afle răspunsurile invitaților Elena Udrea și Viorica Dancilă, personalități puternice în politica românească, iată că în ediția viitoare a emisiunii, telespectatorii vor afla răspunsurile lui Gică Popescu, un simbol național al sportului românesc.

Cel mai mare regret din cariera fostului fotbalist, perioada de detenție, dar și dacă faima de care s-a bucurat a fost un privilegiu sau o piedică, acesta sunt doar câteva dintre subiectele ce vor fi tratate în ediția de marți a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, un format internațional de succes, aduce în fața telespectatorilor, în fiecare marți seară, ediție de ediție, personalități marcante din diverse domenii de activitate. Fiecărui invitat i se vor adresa 40 de întrebări, având la dispoziție 2 minute pentru fiecare răspuns, timp în care acesta poate lămuri publicul cu privire la aspecte dintre cele mai diverse și complexe ale parcursului profesional, dar și personal al acestuia.

Emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” poate fi urmărită în fiecare marți, de la ora 23:00, la Kanal D!”, conform unui comunicat.

Gică Popescu, complicații majore după ce a luat COVID-19

Gică Popescu, fostul internaţional român, acum preşedinte la Viitorul, a descoperit, săptămâna trecută, că a luat noul coronavirus, deşi era genul de persoană care spune că respecta normele sanitare la milimetru.

Fostul fotbalist a vorbit, pentru gsp.ro, despre drama prin care a trecut și despre cât de periculos este de fapt COVID-19. Cel poreclit „Baciul“ a primit rezultatul pozitiv, săptămâna trecută, şi, în ciuda unei situaţii relativ bune la început, ulterior, lucrurile s-au complicat cu privire la starea sa de sănătate.

Gică Popescu a fost testat pozitiv cu coronavirus, deși starea lui de sănătate era bună. Între timp, situaţia medicală fostului căpitan al echipei naţionale s-a complicat!

„Avusesem niște dureri de cap și doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul, mai ales că eu m-am testat de multe ori. Şi am ieșit pozitiv, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. Apoi, fiindcă am ieșit având coronavirus, m-am dus la „Matei Balș” pentru investigații suplimentare. Ce a urmat n-a fost bine fiindcă virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine. Cu tuse, și acum tușesc”, a declarat Gică Popescu pentru GSP.

Gică Popescu spune că s-ar fi gândit ca măcar după primele 5-6 zile de spitalizare, totul să fie în regulă.

„Din păcate, Computerul Tomograf pe care l-am făcut în week-end nu a arătat foarte bine, în privința plămânilor, iar doctorii mi-au spus că e nevoie să continui să fiu spitalizat”, a mai spus acesta.

Gică Popescu a urmat tratament, însă susține că n-a avut nici un moment nevoie de terapie intensivă.

„Nu s-a pus problema să fiu ventilat mecanic fiindcă nici un moment n-am avut o saturație de oxigen mai mică de 97-98%, deci am fost OK din acest punct de vedere. În schimb, medicamente am luat, e vorba despre Remdesivir„, a precizat Gică Popescu.