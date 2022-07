Cutremur financiar în România: ROBOR la 3 luni se apropie de 7%

Banca Națională a României (BNR) informează că indicele ROBOR la 3 luni a urcat marți, 12 iulie, la 6,93% pe an, în timp ce la începutul acestui an, indicele era de 3,02% pe an. Amintim că în funcție de acest indice se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă.

BNR spune că un nivel mai mare decât cel înregistrat marți a fost atins în urmă cu 12 ani, atunci când indicele ROBOR la 3 luni a ajuns la 7,07%.

În ceea ce privește indicele ROBOR la 6 luni, acesta a crescut la 7,12%, de la 7,06% cât era anterior. Amintim că acest indice este folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare cu dobândă variabilă. Banca Națională a României (BNR) mai spune că indicele ROBOR la 12 luni a crescut la 7,28%, față de 7,24% cât a atins la începutul acestei săptămâni.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Indicele ROBOR ar putea crește și mai mult

Eestimările analiștilor sunt din ce în ce mai sumbre. Marea majoritate dintre ei consideră că Indicele ROBOR la trei luni ar urma să ajungă în următoarele 12 luni la 6,94%, se arată într-un sondaj aferent lunii mai realizat de Asociaţia CFA România.

Ultima dată când ROBOR la 3 luni a atins o valoare atât de mare a fost pe 3 decembrie 2012, când a fost 6,30%. Efectele războiului din Ucraina se resimt și ele în condițiile în care la începutul anului 2022, Indicele ROBOR la trei luni înregistra o valoare de doar 3,02% pe an, adică aproape jumătate din cea de acum.

Amintim faptul că săptămâna trecută BNR a decis să majoreze dobânda-cheie de la 3,75% la 4,75%. Tot săptămâna trecută a fost majorată și rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75% pe an.