Curs valutar marți, 26 iulie. Ce se întâmplă cu moneda euro. Ultimele date publicate de BNR

Banca Națională a României a publicat noul curs valutar. Avem noi valori pentru moneda euro, dar și pentru dolarul american. Ce se întâmplă cu lira sterlină și francul elvețian?

Potrivit datelor publicate marți de BNR, euro a crescut cu 0.04%, înregistrând o valoare de 4.9328 lei.

Dolarul american s-a apreciat și el în raport cu moneda națională, cu 0.68%, ajungând la o valoare de 4.8461 lei.

Și Lira sterlină a crescut marți, ajungând la valoarea de 5,8204 lei.

Curs valutar marți, 26 iulie. Ce se întâmplă cu moneda euro. Ultimele date publicate de BNR

Același lucru s-a întâmplat și cu francul elvețian, care costă astăzi 5,0179 lei.

Prețul gramului de aur este de 267,9638, în creștere față de valoarea înregistrată luni.

Indicele ROBOR continuă să crească

Banca Națională a României a mai publicat și cea mai recentă evoluție a indicelui ROBOR. Românii care au credite la bănci primesc o altă lovitură puternică și astăzi.

Potrivit datelor publicate de BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă și-a continuat ascensiunea.

Astfel, acesta a ajuns marți la 7,56% pe an, de la 7,51% pe an, valoare înregistrată luni. Menționăm faptul că un nivel mai mare fiind înregistrat pe 7 mai 2010, respectiv 7,81%, mai arată datele BNR. De la debutul războiului din Ucraina și până în prezent Iindicele ROBOR la 3 luni a crescut constant.

La începutul anului, acesta era de doar 3,02% pe an, iar acum valoarea este aproape dublă, conform ultimelor cifre. Aceeași creștere se remarcă și la Indicele ROBOR la șase luni, care este tilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă.

Curs valutar marți, 26 iulie. Ce se întâmplă cu moneda euro. Ultimele date publicate de BNR

Potrivit datelor publicate de BNR, acesta a crescut marți la 7,70% pe an, de la 7,66% pe an, anterior. La rândul său, Indicele ROBOR la 12 luni a ajuns marți la 7,77% pe an, de la 7,73% pe an luni.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), acesta este de 2,65% pe an, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.

Menționăm faptul că IRCC este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022. În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă.

Conform ordonanței, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Curs valutar marți, 26 iulie. Ce se întâmplă cu moneda euro. Ultimele date publicate de BNR