Moneda naţională s-a depreciat marți în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 4,9492 Lei, în creștere cu 0,02 bani faţă de cotaţia precedentă, de 4,9490 Lei.

Pe de altă parte, leul s-a apreciat în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5493 Lei, în scădere cu 2,21 bani comparativ cu luni.

Gramul de aur a scăzut, marți, până la valoarea de 293,4849 lei, de la 293,9846 lei în şedinţa precedentă.

Indicele ROBOR la trei luni a urcat la 4,31% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat marţi la 4,31% pe an, de la 4,25% luni, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat în 5 august 2013 – 4,40% pe an.

La începutul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la începutul anului trecut se situa la 1,98%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat marţi la 4,38% pe an, de la 4,30% pe an anterior, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 4,46%, faţă de 4,40% pe an cu o zi în urmă.

Probleme pentru moneda europeană

Pe pieţele internaţionale, monedele europene au coborât luni dimineaţa la noi minime pe măsură ce războiul din Ucraina escaladează, ceea ce îi determină pe traderi să vândă o parte din activele lor cele mai lichide, transmite Bloomberg.

Pe pieţele din Asia, moneda euro a ajuns la paritate cu francul elveţian, pentru prima dată după luna ianuarie 2015, pe fondul îngrijorărilor investitorilor cu privire la invazia Ucrainei de către Rusia. De asemenea zlotul polonez a atins un minim istoric în raport cu moneda euro. În ultima săptămână, toate monedele din Europa de Est s-au depreciat în raport cu dolarul, în frunte fiind rubla rusească.

„Nu putem să evaluăm raţional când anume monedele europene vor înceta să scadă, până când nu vom vedea un indiciu cu privire la sfârşitul invaziei Ucrainei de către Rusia. Monedele ţărilor care sunt cele mai apropiate de zona de război au fost vândute din cauză că vor fi cele mai afectate de consecinţele sancţiunilor impuse Rusiei”, a declarat Daisaku Ueno, analist şef la Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co.

Nicio monedă europeană nu a fost scutită de tendinţa de vânzare în ultima lună. Moneda euro, a doua cea mai tranzacţionată monedă la nivel mondial, s-a depreciat cu aproape 5%.