Obiectivul pentru 2022 cu privire la Spitalul Județean Sibiu este semnarea contractului de finanțare. Valoarea estimată a proiectului este de 501 milioane euro și este cuprins în PNRR. „Noul Spital Judetean al Sibiului are un concept inovator, bazat pe principiile construcțiilor verzi și pe digitalizare. Clădirea va îndeplini indicatorul de ZEB30% (consum de energie aproape zero). Chiar procesele de management de proiect și cel de construire a noului spital vor fi unele complet digitalizate, ceea ce va asigura transparență la toate etapele”, a declarat, pentru Revista Capital, Daniela Cîmpean.

CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

DANIELA CÎMPEAN: Vă va surprinde , probabil ca am un singur răspuns pentru ambele dumneavoastră întrebări: noul Spital Judetean al Sibiului. Este prioritatea noastră zero – în ultimii ani și în anii următori .

Sibienii știu că ne-am asumat construcția unui nou spital de la zero, de la stadiul de nevoie a comunității și atât. Astăzi avem terenul , am trecut de faza studiilor de fezabilitate, în anul 2020 au fost aprobați indicatorii tehnici și economici, anul trecut am obținut autorizația de construcție , iar acum sunt verificate tehnic (arhitectura, rezistenta, instalații etc) proiectul si detaliile. Anul acesta au fost achiziționate serviciile pentru elaborarea cererii de finanțare, a documentațiilor de atribuire pentru managementul proiectului și a lucrărilor de execuție. Sperăm ca la finalul acestui an să semnăm contractul de finanțare. Având în vedere valoarea estimată la 501 milioane euro, proiectul nostru este cuprins în lista enumerată în anexa Planului Național de Redresare și Reziliență în Pilonul 5, Componenta Sănătate – Infrastructură spitalicească publică nouă.

Cum va arăta spitalul județean Sibiu?

Noul Spital Judetean al Sibiului are un concept inovator, bazat pe principiile construcțiilor verzi și pe digitalizare. Clădirea va îndeplini indicatorul de ZEB30% (consum de energie aproape zero). Chiar procesele de management de proiect și cel de construire a noului spital vor fi unele complet digitalizate, ceea ce va asigura transparență la toate etapele.

Firește, Consiliul Judetean Sibiu are zeci de alte proiecte, Spitalul, însă, este marea noastră ambiție atât din punct de vedere al calității serviciilor pe care le va oferi, cât si al condițiilor de mediu. Suntem , de altfel, o instituție care își corelează întotdeauna planurile de creștere a calității vieții locuitorilor cu masurile de protejare a mediului si cu cele de dezvoltare durabila.

Bunăoară, am pus in funcțiune în întreg județul , încă din 2016 , un sistem de colectare selectivă a deșeurilor pe cinci fracții. Am înființat Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, iar în ultimul an ne-am ocupat de atragerea unei noi finanțări europene de circa 100 milioane euro pentru modernizarea și retehnologizarea acestuia . Vrem sa reducem cantitatea de deșeuri care ajung la groapa de gunoi si sa implicam si mai mult cetățenii in tot acest proces prin înființarea unor centre de aport voluntar.

Sibiul , se știe asta, are un potențial turistic extraordinar. Ei bine, am dedicat ultimii doi ani dezvoltării ecoturismului. În 2021 și 2022 implementăm programul cu titlul Anii Drumeției, prin care am alocat peste 3 milioane de lei din surse proprii pentru dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii de drumeție pedestră, ecvestră și de cicloturism.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

DANIELA CÎMPEAN: Însăși intrarea în administrație a fost o provocare , probabil cea mai mare. Iar de atunci , acestea se succed constant. Astăzi nu mă mai mira, însă la început , pentru un om venit din mediul privat, eram surprinsă. Ma uimeau rezistenta la schimbare, obstacolele continue. Acum toate acestea mă motivează in plus.

Cum gândește un președinte de CJ?

Îmi aduc aminte ca , după ce am reușit cu multe dificultăți să obținem terenul pentru noul spital, au apărut voci din politica locală care au susținut că locația este improprie. S-au căutat motive felurite care ne-au pus in situația de a demonstra odată în plus , prin evaluări independente , ca este totul in regula, ca realizam un edificiu pentru viitor, conectat la autostrada astfel încât toți cetățenii județului sa ajungă ușor, accesibil din interiorul municipiului , o clădire sigură , într-un mediu curat.

Experiențe ca cea de mai sus, dar și multe altele asemănătoare m-au învățat să îmi dezvolt un anume tip de reziliență si sa îmi dozez energia pentru a face ceea ce trebuie făcut. Este ușor, chiar tentant uneori, sa renunți. Dar nu e o soluție. Responsabilitatea față de comunitate , față de locul în care vrei sa trăiești , in care sa iți crești copiii , te determina sa nu abandonezi.

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

DANIELA CÎMPEAN: Cred că în administrație , astăzi mai mult decât oricând, este importantă echipa. Dacă este una capabilă sa atragă fonduri europene, formata din specialiști hotărâți să schimbe metehnele învechite , atunci drumul spre succes este mai scurt.

Întoarcerea la cetățean a fost printre prioritățile principale la preluarea primului mandat . Am introdus procese de consultare publică în toată activitatea consiliului. Ele sunt, desigur, o obligație legală, dar poți să le faci de formă sau să le faci pentru a-ți îmbunătăți cu adevărat planurile, strategiile și abordarea ca autoritate publică. Am reușit să dezvoltăm în ultimii ani o relație foarte apropiată cu organizațiile societății civile, care fac acum parte din structuri ale CJS și cu care conlucrăm zi de zi. Practic, facem echipă împreună. Asta ne-a permis , spre exemplu, mobilizarea mai rapidă în situațiile de criză din ultimii ani – atât pandemia, cât și criza refugiaților.

Mă bucur ca in Consiliul Judetean Sibiu avem specialiști in atragerea de fonduri, in domenii tehnice precum cel al infrastructurii sau mediului. Acești oameni au rămas in slujba publica in ciuda multor altor oferte si pun umărul la marile noastre proiecte: Noul Spital, Varianta Ocolitoare Sibiu-Sud si altele . O dovadă a capacității echipei este și faptul că de peste 4 ani suntem lideri în absorbția de fonduri europene în Regiunea Centru.

CAPITAL: Cum arată programul dvs. zilnic?

DANIELA CÎMPEAN: Știu că pentru omul modern a ajuns o chestiune de mândrie să fii ultra-ocupat. Eu nu mă mândresc cu asta, deși , din păcate , mi se întâmpla deseori. Continui sa învăț să prioritizez mai bine și să spun NU uneori. Sper la un echilibru mai bun între muncă și viața personală , deși nu întotdeauna este simplu.

Firește , programul zilnic diferă, are , însă, o caracteristica pe care au remarcat-o mulți: sunt intre oameni mai mereu. O fac fiindcă îmi place, dar si fiindcă in deciziile noastre este esențial contactul cu sibienii. Pe lângă dimineața zilei de miercuri când am program de audiențe, petrec cel puțin o zi pe săptămână în județ si particip cu interes la activități si evenimente ale instituțiilor , companiilor si regiilor autonome din subordinea Consiliului. Întâlnirile cu oamenii îmi încarcă bateriile și îmi indica sau reconfirma acțiunile necesare. Ceea ce se face in interiorul biroului, este , desigur, important. Dar numai daca pleacă de la oameni si urmărește binele lor!

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

DANIELA CÎMPEAN: Recâștigarea încrederii oamenilor in Consiliul Judetean Sibiu este , fără doar si poate , o mare realizare. In momentele grele pe care le-am evocat deja – pandemie si criza refugiaților din Ucraina- dar si in alte situații, sibienii s-au uitat spre noi. Nu a contat ce competente aveam , cat puteam sa ne implicam – oamenii așteptau de la noi să facem ceva. Asta a fost – și sper să nu par lipsită de modestie- o dovada de încredere și cred ca nu am dezamăgit. Am învățat nu să găsim scuze, ci să găsim o cale atunci când ni se cere ajutorul! Alături de companii, de mediul universitar, de societatea civila.

La nivel personal, sunt mândră de evoluția fiicelor mele! Sunt doua tinere foarte independente, pline de inițiativă. Cea mare tocmai și-a luat licența, iar cea mica termină liceul. Ambele au experiență de voluntariat, de muncă serioasă pe lângă învățătură. Deși nu am fost genul de părinte prezent în toate momentele și problemele lor (sau poate tocmai de aceea!), constat cu multă admirație că am două fete care știu ce vor de la viață, au repere bune și mă pot baza pe sfaturile și opiniile lor sincere. Ele sunt de multe ori criticii mei cei mai duri, dar vin cu critici constructive și mă ajută să văd lucrurile și din alt unghi, ceea ce e foarte important pentru un lider.

CAPITAL: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

DANIELA CÎMPEAN: Da, drumeția și în general mișcarea în aer liber, în toate anotimpurile: practic atât ciclism, cât și schi. Merg des la munte și mă bucur de natură, atât pe timp de zăpadă, cât și în sezonul bujorului de munte și al frunzelor ruginii toamna. După o tură prin Cindrel sau Munții Făgăraș îmi place să mă opresc și la degustări de produse locale – burduf de munte la Râul Sadului, cârnați de mangaliță la Racovița, dulcețuri și deserturi de pe Valea Hârtibaciului sau miere și plăcintă cu urdă (vărzar) în zona Mărginimii. Am redescoperit si eu o dată cu mulți alții gusturile locale de demult prin Programul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

DANIELA CÎMPEAN: Nu cred în rețete decât în gastronomie și chiar și acolo, nota personală dă tot farmecul. Cred că fiecare dintre noi, indiferent că suntem femei sau bărbați, trebuie să definim întâi de toate ce înseamnă succesul pentru noi: el poate arăta diferit în funcție de aspirațiile noastre. Sunt foarte multe femei care au succes în diferite domenii în România, nu toate aplică o rețetă. Câteva principii după care eu personal m-am ghidat de-a lungul timpului: să îndrăznesc să cred în schimbare, să lucrez pentru asta în echipă și să-mi bazez deciziile pe informații de specialitate.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

DANIELA CÎMPEAN: Sunt un om care iubește oamenii și asta îmi dă energie să fac lucruri bune, în ciuda obstacolelor.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

DANIELA CÎMPEAN: Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume (Mahatma Ghandi).