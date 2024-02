Oana Lis a scos la iveală cum își câștigă existența. Soția lui Viorel Lis trece prin momente mai puțin plăcute de când cu problemele de sănătate ale acestuia.

Chiar și așa, vedeta îi rămâne alături și, pentru a face rost de bani pentru medicamente, a și vândut din lucrurile sale.

Vedeta spune că lucrează la un curs online, având ca scop lansarea unuia. De asemenea, ea a mai zis că stă și pe TikTok, o platformă de unde reușește să scoată ceva bani. Oana Lis spune că îi place ceea ce face.

De asemenea, a dezvăluit că mai are momente în care se lasă pradă emoțiilor, dar că reușește să treacă peste.

„Mai am și eu momente în care plâng, în care cad, dar important este să te ridici, nu sunt puternică mereu, dar trebuie să ne acceptăm și vulnerabilitățile. Tocmai de aceea trebuie să fim oameni, să ne susținem unii pe alții”, continuă vedeta.

Cu toate greutățile cu care se confruntă acum, Oana Lis spune că este o persoană mult mai puternică din punct de vedere emoțional. Ea spune că atunci când și-a cunoscut soțul nu era așa și că el a fost cel care a susținut-o să devină mai puternică.

„Având în vedere susținerea de care a dat Viorel Lis dovadă la acel moment, vedeta consideră că este normal ca acum să-l ajute. Când m-a cunoscut Viorel, eu eram mult mai slabă emoțional și el m-a susținut, nu a râs de mine, nu a zis că vrea pe altcineva, iar acum mi se pare normal ca eu să am grijă de el, la rândul meu, adică este un schimb”, a mai spus Oana Lis.

Din cauză că avea nevoie de bani pentru tratamentele soțului ei, Oana Lis a decis să își vândă verigheta.

Aceasta a precizat pe rețelele de socializare că a dat-o la amanet și că nu avea bani să o mai ridice. Așadar, a lăsat-o de tot acolo, iar cei de la amanet au dus-o la topitorie.

În urma bunăvoinței unei femei, Oana Lis a încercat să-și găsească verigheta la ament, însă nu mai era acolo. Totuși, cei de la amanet i-au căutat verigheta la topitorie și au găsit-o pentru că pe ea era scris V. Lis.

„Magia există … Trebuie doar să crezi în ea. Când am lăsat verigheta la amanet eram total convinsă că nu o să o mai iau niciodată înapoi , că nu o să am bani să o mai ridic și că nici nu o mai vreau și nu mai am nevoie de ea. Așa că lăsat -o de tot acolo, așa că cei de acolo au dus -o la topitorie. Apoi, că urmare a apelului meu și a bunăvoinței și sufletului doamnei A… care a vrut să mă ajute cu recuperarea verighetei…m-am dus să o recuperez …dar nu mai era . Apoi, cei de acolo au fost foarte drăguți și au căutat -o 2 săptămâni la topitorie și au găsit-o tocmai pentru că scris pe ea V. Lis”, spune vedeta.