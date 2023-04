Termene limită

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 15.02.2023, ora 10.00;

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30.06.2023, ora 24:00;

Perioadă etapă evaluare proiecte: 03.07.2023 – 16.08.2023;

Perioadă estimativă de semnare a contractelor: 15.09.2023 – 15.11.2023.

Activitățile sprijinite în cadrul investiției

Prin programul existent de finanțare sunt sprijinite activitățile firmelor prin implementarea tehnologiilor digitale în activități precum:

achiziții de hardware TIC;

achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;

dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;

achiziții de tehnologii blockchain;

achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;

achiziționarea unui site de prezentare;

achiziția de servicii de tip cloud și IoT;

instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;

consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Implementarea tehnologiilor digitale într-un business poate aduce multiple avantaje, precum:

reducerea costurilor prin automatizarea procedurilor interne;

îmbunătățirea eficienței prin optimizarea proceselor și simplificarea fluxurilor;

accesarea datelor în timp real și posibilitatea analizării acestora pentru formarea unei imagini clare a modului în care compania funcționează;

conectarea la o piață globală.

Condiții de eligibilitate

Companiile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;

sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;

nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;

au înregistrat profit din exploatare (>0) în anul 2022;

se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentului ghid;

nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc,precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;

nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;

nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate”, în anul 2022, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentului ghid;

nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună.

nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);

nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;

nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);

nu desfășoară comerț sexual;

nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;

nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.

nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.

solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează în limitele prevăzute în prezentul ghid.

se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere, criterii care pot lecturate aici.

Un obstacol poate fi vechimea firmei care trebuie să fie înființată până cel târziu în 31 decembrie 2021. Cine se gândește să aplice în viitor la un astfel de proiect trebuie să aibă în vedere că de obicei există solicitarea ca firma să fie înființată de o anumită perioadă minimă.

În practică, sunt situații în care sunt preluate companii pentru vechimea lor. Persoanele interesate sunt cei care nu vor să rateze un proiect aflat în derulare, iar acest fapt se realizează printr-o cesiune de creanță, adică un transfer de părți sociale de la unul sau mai mulți asociați către unul sau mai mulți asociați.

Este important ca firma să se constituie astfel încât să corespundă condițiilor de eligibilitate și poate fi amintită aici corecta determinare a codului CAEN, alegerea corectă a formei economice, a sediului, însă există companii care se ocupă cu procedura de înființare a firmei și care cunosc aceste aspecte.

În cadrul nu sunt eligibile firme care au în obiectul de activitate codurile CAEN specifice firmelor de IT, de exemplu.

Valoare fondurilor pe care firmele le pot obține

Valoare fondurilor nerambursabile a unui proiect poate fi de:

20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;

20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;

20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

Este considerată microîntreprindere firma care are sub 9 angajați, întreprinderea mică are între 10 și 49 de angajați, iar întreprinderea mijlocie are un număr care se situează între 50 și 249 de angajați.

Modalitate de depunere a proiectelor

Solicitările de finanțare și documentele anexate vor fi transmise on-line prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență.