„Noi cu anticorupția noastră, la care am contribuit, am distrus, încercând să facem să evolueze aceste partide, le-am distrus destul de sistematic. A fost un moment în care am numărat că erau mai mult de două treimi din șefii de consilii județene din România, din baronii locali, erau trimiși în judecată de DNA. Erau mai mult de jumătate din primarii de reședințe de județ.

Erau corupți, n-am făcut nimic rău cu asta. Dar ce s-a întâmplat însă… Aceste reforme din partea politică, care era partea de reprezentare a societății, nu au fost însoțite și de niște reforme care să se ocupe de zona obscură a statului român, de zona militară, de zona de servicii secrete, organizată de o foarte veche lege, contra căruia noi am luptat în 1991.”, este de părere Alina Mungiu-Pippidi.

De ce nu au putut fi bine reglementate Serviciile Secrete în România?

„N-am avut niciodată o majoritate suficientă în Parlament care să nu fie conectată cu Serviciile Secrete ca să putem da o lege e veritabil control al Serviciilor Secrete.

În acest timp, datorită slăbiciunii partidelor politice, Serviciile Secrete au devenit foarte puternice și chiar au preluat o parte din aceste rețele de influență cu impact economic.”, a mai spus politologul.

Pe cine mai reprezintă PNL?

„PNL este un partid nereprezentativ. Ei nu au decât două lucruri. Îl au pe Președintele României și Președintele României poate recurge la anumite pârghii ale statului. În rest, alegeri nu sunt în stare să câștige, ca să spui că vor face un guvern în jurul PNL, n-au nicio mare idee, nicio mare doctrină, pe vremuri aveau un Think Tank.

Eu am crescut cu institutul de studii liberale, unde aveau loc dezbateri, era antrenat tineretul. Astăzi nu mai există nimic. Deci tot ce are PNL, îl are pe președintele Iohannis și el are serviciile secrete și mai ales anumite grupuri din serviciile secrete care au format rețele de influență.”, a explicart Alina Mungiu-Pippidi.

Întregul interviu poate fi urmărit în podcastul „România lui Cristache” pe canalul de YouTube EVZ Capital.