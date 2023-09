Aderarea la Schengen e un subiect care preocupă pe toată lumea. Alina Mungiu-Pippidi, politolog, a vorbit deschis despre această temă.

Ea a susținut că avem toate instituțiile UE de partea noastră în ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen. Cu toate acestea, România este discriminată, consideră aceasta.

„Acum 10 ani am spus că nu vom intra în Schengen. Îmi pare foarte rău că am avut dreptate în predicția asta. Am stat 15 ani în Germania, m-am hotărât să mă mut permanent în Italia și tot timpul mi-am păstrat actele românești”, a spus Pippidi.