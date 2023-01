Cu ce poate ajuta conferința pentru democrație a lui Joe Biden?

Președintele Joe Biden își va organiza a doua reuniune pentru democrație în martie. La fel ca anterioara, ea nu va fi utilă în calitate de instrument pentru ameliorarea guvernării în SUA și alte țări. În schimb va transmite un mesaj corect: acela că cea mai sigură cale către prosperitate înseamnă mai multă libertate.

Articolul a fost realizat de Dan Negrea (director al Freedom and Prosperity Center din cadrul Atlantic Council; fost membru în biroul de planificare al Departamentului de Stat american și fost Reprezentant Special pentru Afaceri Comerciale și Antreprenoriat al aceluiași Departament), Joseph Lemoine (director adjunct al Freedom and Prosperity Center; fost specialist al Băncii Mondiale în afaceri private și publice) și Yomna Gaafar (directoare asistentă a Freedom and Prosperity Center; fostă angajată a Ministerului Cooperării Internaționale din Egipt) pentru nationalinterest.org

La prima sa conferință, în decembrie 2021, Biden a strâns 100 de țări. Evenimentul a părut a fi o tentativă de a uni democrațiile în sprijinul Doctrinei Biden, conform căreia trăsătura definitorie a vremurilor noastre este competiția dintre democrații și autocrații.

Însă Doctrina Biden nu este formulată suficient de precis pentru a fi și utilă. După cum însuși Biden clarifică la pagina 8 a Strategiei de Securitate Națională adoptate de el, principala provocare strategică la adresa Americii provine de la acele puteri care sunt deopotrivă autoritare și revizioniste. Astfel de puteri, continuă el, pornesc războaie de agresiune sau se pregătesc pentru ele, subminează democrațiile, își oprimă propriul popor și utilizează coerciția economică împotriva democrațiilor. El mai precizează un fapt important: „multe non-democrații se alătură democrațiilor lumii pentru a denunța aceste comportamente”.

Mesajul Doctrinei Biden a fost respins implicit de Sudul Global

Ce reiese clar din Strategie, dar nu și din alte declarații ale lui Biden privind doctrina sa, e faptul că nu toate autocrațiile reprezintă amenințări pentru SUA – numai cele revizioniste. Și că unele autocrații sunt de fapt de partea SUA, opunându-se autocrațiilor revizioniste precum China și Rusia.

Totodată, mesajul Doctrinei Biden a fost respins implicit de Sudul Global prin reacția lui la a doua invazie rusă din Ucraina. Un mare număr de țări în curs de dezvoltare au refuzat să condamne Rusia așa cum au făcut-o democrațiile occidentale. Aceste țări, dintre care unele se identifică drept o nou mișcare de nealiniere, refuză să se alăture unei tabere din motive ideologice și vor să facă afaceri deopotrivă cu democrații și autocrații.

Punctul în care conferința democrației a lui Biden are dreptate e următorul: „democrațiile puternice care respectă drepturile sunt mai pașnice, mai prospere și mai stabile”.

Un raport din iunie 2022 bazat pe indicii libertății și prosperității întocmiți de Atlantic Council indică o corelație puternică între libertățile economice, politice și juridice ale unei țări și nivelul ei de prosperitate. Toate țările care figurează în prima categorie în Indicele Libertății al Atlantic Council apar și într-una dintre primele două categorii ale Indicelui Prosperității. Și aproape toate țările care figurează în categoria codașă a Indicelui Libertății se află și în ultimele două categorii ale Indicelui Prosperității.

Raportul analizează însă și relația cauzală dintre libertate și prosperitate, examinând nivelul de prosperitate al unor țări scindate, ale căror componente o apucă pe căi divergente din perspectiva libertății. El arată că țări libere precum Germania de Vest și Coreea de Sud au devenit mai prospere decât Germania de Est și Coreea de Nord.

Un eseu pe tema libertății și prosperității în Europa de Est, publicat recent de Institutul Aspen din România, a ajuns la aceleași concluzii. Eseul include o analiză a unei mostre selectate de foste state comuniste care în 1996 aveau un nivel similar al veniturilor – scăzut spre mediu. Țările cuprinse în mostră aveau în 1996 și puncte de pornire similare în privința libertății: toate tocmai trecuseră printr-o jumătate de secol de comunism, sub care nu existaseră deloc libertăți politice, economice ori juridice.

Analiza examinează apoi parcursul acestor țări în materie de libertate și prosperitate în următoarele trei decenii, luând drept referință indicii libertății și prosperității ai Atlantic Council pe 2021. Se constată astfel că țări precum statele baltice și România, care s-au rupt complet [sic!] de trecutul lor comunist și au aderat la UE, erau în 2021 mai prospere decât cele care nu au făcut-o. Deloc surprinzător, codașele grupului-mostră atât la libertate cât și la prosperitate sunt Rusia și Belarus.

Conferința democrației mai are dreptate și atunci când susține că modelul autoritar de dezvoltare promovat de China comunistă (neinvitată la conferință) nu e cea mai bună formulă pentru o prosperitate durabilă. Iar datele din cei doi indici ai Atlantic Council susțin acest punct de vedere. China comunistă e pe locul 140 în Indicele Libertății și pe poziția 114 în Indicele Prosperității. În antiteză, aflat la numai 140 de kilometri de coasta Chinei, Taiwanul democrat e totodată mult mai liber și mai prosper, ocupând pozițiile 18, respectiv 27.