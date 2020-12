Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre PNL, USR Plus şi UDMR și formarea noului guvern. Acesta punctat și o posibilă explicaţie pentru scorul slab obţinut de PNL în cadrul alegerilor parlamentare. În opinia sa, prestaţia unor miniştri din guvernul Orban ar fi una dintre cauze, în contextul în care persoanele incompetente din guvern nu au fost schimbate în perioada în care cabinetul era format de un singur partid. Având în vedere acest aspect, de acum înainte vor fi schimbaţi și mai greu, a mai spus gazetarul.

„Ştiţi care mi se pare problema cea mai gravă? Vreme de un an de zile nu a fost clintit niciun ministru din Guvernul PNL. Şi erau miniştri care nu mai aveau ce căuta acolo. N-a fost clintit nimeni. Cuvântul de ordine a fost „nu lăsăm nicio breşă”, „nu facem nicio fisură, că nu se ştie ce se întâmplă, se bucură duşmanul”.

Prin urmare, „nu schimbăm pe nimeni”. Nu schimbăm pe Anisie, care are o contribuţie însemnată la pierderea de procente ale PNL-ului, n-am nicio îndoială în direcţia asta. Este unul dintre cele mai detestate personaje la nivelul întregii ţări, deci nu are nicio susţinere. Nu vorbesc la PSD, nu are nici pe partea dreaptă, în rândul electoratului activ. PNL ar trebui să aibă acolo un om corespunzător acestui gen de electorat, nu pe această doamnă „Moluscă”.

Apoi, domnul Predoiu, care nici pe departe nu a făcut ceea ce se aştepta de la el în poziţia de ministru al Justiţiei. Ministru al Justiţiei, adică acel punct dureros, punct-cheie, sensibil, din perioada Dragnea, şi unde trebuiau făcute nişte lucruri. Cum ar fi desfiinţarea SIIJ. Nu, nu a făcut nimic. N-a schimbat nici modul de numire a procurorilor-şefi, l-a păstrat pe ăla a lui Tudorel Toader. Deci, clar, un om care doreşte să-şi conserve poziţia acolo. Nu-l interesează să reformeze lucrurile în Justiţie, nu-l interesează să repare rănile produse de PSD. Pe el îl interesează să-şi conserve scaunul.

Nu mai vorbesc de acel Ion Ştefan „Grindă”, pe la Dezvoltare. Mai sunt şi alţii. Niciunul dintre aceştia nu a fost mişcat într-un an de zile în care PNL a avut guvern monocolor”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

Acesta spune că vor fi practic trei guverne de acum înainte și va fi greu de dat afară vreun ministru, iar greșelile „vor fi şi mai abitir băgate sub preș”.

„Vor fi practic trei guverne. N-o să poţi să te atingi de nimeni, cum să dai afară pe cineva de la UDMR? Tu ca premier? Pentru că nu e bun, pentru că nu face faţă. Nici vorbă! Păi, cum? Deci dacă nu s-a putut pe guvern monocolor, cu atât mai puţin aici. Prin urmare, greşelile acestui guvern vor fi şi mai abitir băgate sub preş, batistă pe ţambal, decât cum au fost în guvernarea Orban. Nu ştiu dacă USR va ieşi să spună ce nu funcţionează. Nu ştiu, să vedem. Poate că o vor face, sper să o facă. Nu ştiu ce vor face”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.