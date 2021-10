El va fi adevăratul premier al României. Nu are nicio treabă cu PNL. Cel care susține această teorie este Cristian Tudor Popescu. Persoana la care a făcut referire jurnalistul este Nicolae Ciucă. Contrar așteptărilor, CTP a susținut că primul partid cu care trebuie să negocieze premierul desemnat este PNL. Gazetarul a explicat de ce și a indicat care sunt adevăratele probleme ale lui Ciucă.

În opinia sa, acestea nu ar avea nicio legătură cu faptul că este militar de profesie. În schimb, CTP a susținut că Nicolae Ciucă „nu reprezintă opțiunea PNL”. De aceea, în ceea ce privește negocierile pentru formarea unui nou guvern, primul partid cu care trebuie să negocieze ministrul interimar al Apărării nu este PSD, ci chiar PNL.

„Domnul Ciucă este domnul Iohannis. Punct. Domnul Ciucă, eu nu știu cum va reuși să poarte niște negocieri pentru a realiza un guvern sustenabil sub o formă sau alta. Nu pentru că este militar.(…) Nu asta e problema. Și nici nu e corect, în ultimă instanță, să-i interzici cuiva care…cineva a fost profesor, altcineva a fost medic, inginer sau altă meserie”, a arătat CTP.

Care este adevărata problemă a lui Ciucă

El a spus că adevarata problemă ține de abilitățile pe care le are Ciucă. Jurnalistul a acuzat că ministrul Apărarii are niște discursuri destul de lemnoase.

„Domnul Ciucă n-are nicio treabă nici cu PNL. El nu reprezintă opțiunea PNL. Liberalii au mers până în ultima secundă cu Cîțu, că n-aveau cum altfel. L-a pus Iohannis. Are de negociat cu partidele pentru a face un guvern? Păi, primul partid cu care trebuie să negocieze domnul Ciucă nu e PSD-ul, că cu USR am înțeles că nu negociază. E PNL-ul! Și are mari probleme domnul Ciucă în a negocia cu PNL-ul. Rădăcinile lui în partid, vechimea lui, capacitatea de a comunica, de a discuta, relaționa între diversele grupuri din PNL se duce spre zero. Capacitatea operațională a domnului general în interiorul PNL-ului e foarte scăzută.

De asemenea, e vorba de luarea de măsuri economice, medicale, sociale, nu de măsuri militare. Dânsul probabil că are abilități deosebite în direcția asta. Am văzut. Are medalii, are grad de general cu patru stele, se pricepe. A fost pe frontul de luptă, a fost în Irak. Dar aici nu e vorba de așa ceva. Nu știu ce abilități va avea domnul Ciucă să facă lucrurile astea”, a punctat CTP.