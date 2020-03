Efectele epidemiei de coronavirus asupra economiei românești încep să fie resimțite tot mai pregnant. Nu doar marile companii din industria auto au trimis temporar mii de oameni acasă, dar scăderea încasărilor i-a făcut pe unii angajatori să apeleze la măsuri de tăiere a veniturilor pentru angajații lor.

Apel disperat

Astfel, angajații unui restaurant aflat într-un mall din Constanța au lansat un apel disperat pe rețelele de socializare, prin care atrag atenția că angajatorul le cere să fie de acord cu reducerea la jumătate a salariului.

”Criza este doar pentru noi? Suntem un grup de angajați ai firmei Evertogether SRL și Ozkardes SRL, noi fiind angajați la un punct de lucru dintr-un Mall din Constanța.

Pe fondul scăderii încasărilor, lucru care se întâmplă din 12 martie, angajatorul insistă să fim de acord cu reducerea salariului cu 50% iar reducerea să opereze începând cu data de 1 martie, retroactiv”, se scrie în postarea pe Facebook, care are peste 500 de distribuiri.

”Familiile noastre depind de aceste salarii”

”Ni se comunică faptul că cei care nu vor semna vor fi concediați, deși de salariile noastre, oricum modeste, depind familiile noastre și existenta noastră.

Vă rugăm să dați share să îi facem cunoscuți pe acești angajatori pentru care resursa umană este atât de puțin importantă, deși noi am dat valoare brandului lor și nu am cerut nimic în plus când vânzările au depășit chiar și așteptările”, a precizat una din persoanele aflate acum în această dificilă situație.

Puteți vedea mai jos mesajul postat pe internet.

