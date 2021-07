Cristina Spătar nu a mai rezistat și a plâns, în direct la TV. Momentul dramatic s-a petrecut în platoul emisiunii matinale de la Antena Stars. Îndrăgita artistă a provocat un moment de tăcere în clipa în care a început să spună prin ce trece chiar în aceste zile. Ea a mărturisit că pierderea tatălui i-a provocat o imensă durere, pe care îi este foarte greu să o depășească. Cristina Spătar a făcut dezvăluiri cutremurătoare din viața sa.

Cristina Spătar a rămas singură pe lume. Artista este orfană, după ce în urmă cu o lună, tatăl ei s-a stins din viață. Pierderea și celui de-al doilea părinte i-a cauzat o durere greu de imaginat, mai ales că și mama ei a murit cu ani în urmă.

Marea artistă de la noi a plâns și a povestit telespectatorilor drama uriașă prin care trece. Decesul tatălui său a dărâmat-o efecti. Chiar dacă se aștepta la un asemenea deznodământ, din cauza stării sale de sănătate precare, ea se consideră că plecarea celor dragi dintre ei este o lovitură care te dărâmă.

Cristina Spătar, singură pe lume

”Acum chiar sunt singură, în afară de copii, nu am pe nimeni. E greu (…) Trebuie să merg mai departe, am copii, am responsabilități mai mari decât mi-am fi imaginat vreodată și trebuie să fac totul să merg mai departe. (…) În ultima perioadă nu mai putea să vorbească deloc, cancerul lui a fost ganglionar, a fost la gât, când am fost să-i iau lucrurile am găsit fotografiile noastre, ale mamei, ale surorii. E un moment foarte delicat, o lovitură din aceasta te dărâmă”, a spus Cristina Spătar la Antena Stars.

Cristina Spătar a mai povestit apoi ce a simțit când și-a văzut tatăl în sicriu.

”Tot timpul cât am stat la priveghi mă uitam în sicriul acela și îl ține impecabil și arăta de ziceai că doarme, mă gândeam că doamne, ăsta e cursul nostru. E foarte important ce facem aici pe pământ, eu chiar am făcut numai bine aici în viața mea și mă gândesc probabil la sfârșit când e să plecăm cineva va aprecia că am fost un om bun și cinstit”, s-a confesat artista.

