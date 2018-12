Cristina Neagu a spus ADEVĂRUL! De ce s-a accidentat handbalista

Neagu a vorbit despre accidentare şi a explicat de ce s-a ajuns la ea.

"Cred că m-am accidentat din cauza suprasolicitării. Am jucat foarte mult în ultimul an, am jucat foarte mult aici în competiţie.

Sunt jucătoarea care a avut cele mai multe minute până în momentul accidentării. Dorinţa a fost foarte mare, poate şi din cauza asta am jucat mult. Mi-am dorit să ajut echipa. Când inima este mai mare decât creierul, cam asta se întâmplă.

M-am simţit obosită la mai multe meciuri din acest turneu, iar înainte de turneu nu m-am simţit în cea mai bună formă fizică. Adrenalina, emoţiile, competiţia m-au făcut să merg mai departe şi să nu iau în seamă această oboseală.

Îmi este foarte greu, însă sunt puternică din punct de vedere psihic. Probabil că asta m-a făcut să ajung aici unde am ajuns şi să îmi revin mereu după acele accidentări grave pe care le-am avut. Sunt supărată, ştiu că urmează o perioadă grea pentru mine.

O să am nevoie de ajutor, mai ales în următoarele săptămâni. Ştiu că după ce voi renunţa la cârje, totul va reintra în normal. Este singurul lucru pe care pot să îl fac. Să mă antrenez şi să îmi revin", a declarat Cristina Neagu, conform Antena 3.ro.