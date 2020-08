Juventus Torino are un nou antrenor după eliminarea din Champions League, în persoana lui Andrea Pirlo, iar conducătorii clubului, împreună cu acesta, încearcă să schimbe faţa echipei, scăpând de o serie de jucători de care nu mai este nevoie, dar încercând şi să reducă costurile.

La capitolul reducerea bugetului de salarii ar putea intra şi Cristiano Ronaldo, de care echipa italiană se pare că încearcă să scape.

Celebrul jurnalist spaniol Guillem Balague a dezvăluit că există negocieri cu mai multe echipe pentru transferul lui CR7, inclusiv la Barcelona, unde ar putea deveni coleg cu marele său rival Lionel Messi, scrie digisport.ro.

🗣 ‘Juventus wants to get rid of his wage, he’s been offered everywhere including Barcelona’ @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo

