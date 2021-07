Cristian Rizea, fost parlamentar român din partea PSD, stabilit de câțiva ani în Republica Moldova, a transmis duminică că va depune plângere penală împotriva fostului președinte din Moldova, Igor Dodon, pe motiv că ar fi încălcat Constituția.

Rizea a votat în Moldova, dar nu i s-a permis să candideze

Rizea a explicat că a votat la alegerile din Republica Moldova, ca oricare alt cetățean moldovean, dovedind că are toate actele în regulă, însă aduce acuzații grave după ce nu i s-a permis să candideze la aceste alegeri.

Chiar dacă eu nu candidez, le spun să aibă încredere în echipa din care fac parte, să fie alături de ei și să dea un vot de încredere pentru că Moldova să se schimbe de mâine.

Fostul PSD-ist, plângere penală pe numele lui Dodon

Rizea spune că luni urmează să depună plângere pe numele lui Igor Dodon deoarece a încălcat legea și a făcut exces de putere și abuz în serviciu.

„Eu, mâine voi depune plângere penală pe numele lui Igor Dodon pentru că a încălcat legea în privința mea făcând exces de putere și abuz în serviciu. De la acel abuz s-a pornit acest tăvălug, am stat 6 luni în închisoare, am fost prizonier. Am făcut dovadă că sunt cetățean al Republicii Moldova astăzi când am votat. Deci iată dovadă clară că dreptul meu constituțional de a candida și de a fi ales a fost încălcat flagrant de Igor Dodon.

Eu sper că justiția să își facă treaba măcar acum, după dată de 11 iulie și să avem în sfârșit un stat de drept, e singură șansă la 30 de ani de la independența Republicii Moldova să schimbăm soarta acestei țări. Am încredere în majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, a transmis Rizea într-un interviu la Realitatea TV, înainte să facă un live pe Instagram cu aceeași temă.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Rizea Cristian (@mihai_rizea_cristian)

Dosare penale pe numele lui Rizea în Moldova

Pe numele lui Rizea, procurorii moldoveni au deschis un dosar în decembrie 2020, atunci când l-au acuzat oficial de fals în declarații în procesul de obținere a cetățeniei moldovenești. Anchetatorii de peste Prut spun că Rizea ar fi ascuns faptul că este urmărit penal în România, chestiune care îl excludea automat de la dreptul de primi cetățenia moldoveanească.

În Republica Moldova, Rizea și-a pierdut cetățenia moldovenească încă din 2 noiembrie 2020, atunci când fostul președinte Igor Dodon a semnat decretul prezidențial în acest sens. Imediat după decizia lui Dodon, Ministerul Justiției din România a trimis, pe 4 noiembrie 2020, Republicii Moldova o cerere de extrădare pe numele lui Rizea. Fostul social democrat are de executat în România pe pedeapsă de patru ani și opt luni de închisoare.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea