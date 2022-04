Fried, în vârstă de doar 30 de ani, este cunoscut ca un adept al unei filosofii de tip Robin Hood, scrie HindusTimes. Sam Bankman-Fried drives a Corolla, sleeps on a beanbag, and has a Robin Hood-like philosophy.

În 2019, Bankman-Fried a fondat FTX, o firmă specializată în instrumente financiare derivate, specializate în industria cripto, ce a atras investiţii de 40 de milioane de dolari şi a obţinut o evaluare de 1,2 miliarde de dolari.

Acum, Sam Bankman-Fried plănuiește să-și doneze cea mai mare parte a averii unor cauze caritabile. El spune că vrea păstreze din această avere doar 100.000 de dolari pe an, pentru a se asigura că duce „o viață confortabilă”.

„Poți epuiza destul de repede modalitățile eficiente de a fi mai fericit cheltuind bani”, a declarat Bankman-Fried pentru Bloomberg.

„Eu nu vreau niciun iaht”, spune el.

Adept al altruismului eficient

Bankman-Fried este un adept al altruismului eficient, o școală de filozofie care propune utilizarea rațiunii pentru a afla cum îi poți ajuta eficient pe ceilalți. Înainte de a înființa FTX, a fost pentru scurt timp director de dezvoltare pentru Centrul pentru Altruism Eficient.

Potrivit altruismului eficient, oamenii pot maximiza binele pe care îl fac altora nu aderând la o organizație non-profit, ci câștigând cât mai mulți bani și donându-i. Deocamdată, Sam Bankman-Fried vrea să-și extindă imperiul în întreaga lume. Tocmai a deschis birouri în Elveția și Australia.

”Scopul meu este să fac cât mai mult bine în lume. Oamenii pe care îi respect cel mai mult sunt cei care iau măsuri pentru a rezolva problemele din societatea noastră. O altă modalitate de a avea impact este să finanțez aceste cauze și asta am făcut. Am intrat în finanțe pentru a încerca să spores suma pe care o pot oferi celor mai eficiente politici”, spune el.

”Cripto Robin Hood”, care îi învinge pe bogați la propriul lor joc

Presa care a scris despre el l-a numit un fel de ”cripto Robin Hood”, care îi învinge pe bogați la propriul lor joc pentru a câștiga bani în favoarea celor doborâți de capitalism. Cu toate acestea, acum face parte din structura puterii care provoacă problemele pe care spune că vrea să le rezolve. El contrbuie cu bani în politică și a reușit să impună agenda companiei sale și la Washington.

A pus umărul la alegerea lui Biden

Miliardarul este unul dintre oamenii cărora Joe Biden ar trebui să le mulţumească pentru faptul că a ajuns preşedinte. Fried a devenit unul dintre cei mai mari donatori din Silicon Valley ai preșdintelui SUA. Astfel, Bankman-Fried a intrat într-o categorie în care se găsesc nume ca șeful Google, Eric Schmidt, şi CEO-ul Netflix Reed Hastings.