Conform autorului celebrei cărţi „Tată bogat, tată sărac”, aproape trei sferturi din lume va respinge dolarul american, preferând active alternative precum Bitcoin.

Într-un interviu pentru Stansberry Research, celebrul investitor, autorul celei mai bine vândute cărți de finanțe personale, a comentat viitoarea întâlnire BRICS, apreciind că statele „se coalizează împotriva monedei occidentale”. Kiyosaki și-a manifestat din nou optimismul în ceea ce privește Bitcoin și metalele prețioase, susținând că vor deveni mai puternice, informează Finbold.

Concentrându-se pe activul emblematic al finanțelor descentralizate (DeFi), Kiyosaki a explicat de ce se numără printre alegerile sale preferate când vine vorba de investiții, exprimându-și neîncrederea în guvernul SUA și instituțiile sale financiare, inclusiv în Rezerva Federală și Departamentul Trezoreriei.

„Îmi place Bitcoin pentru că avem un inamic comun: guvernul federal, Trezoreria, Fed și Wall Street. Nu am încredere deloc în ei. Dacă aveți încredere în ei, economisiți dolari și poate o să obțineți ceva bun. Nu am încredere în acești tipi”, a comentat el.

Robert Kiyosaki a vorbit despre Bitcoin, despre care a spus că va ajunge la 100.000 de dolari. De asemenea, a lăudat aurul și argintul, numindu-i „banii lui Dumnezeu”, în timp ce criptomoneda este „dolarul poporului”. El crede că Bitcoin ar putea exploda, ajungând la 1 milion de dolari, „dacă economia mondială se prăbușește”.

Kiyosaki a avertizat, anterior, că dolarul american „este terminat”, deoarece națiunile BRICS, împreună cu Arabia Saudită și, eventual, Mexic și Japonia, vor sprijini o monedă susținută de aur, marcând începutul „dedolarizării” lumii. Mai mult, el crede „41 de națiuni, inclusiv Franța”, s-ar coaliza” împotriva dolarului american.

Investitorul american declara recent că SUA se află în „Eve of distruction”, parafrazând titlul unui cunoscut cântec de protest al cântărețului și compozitorului american Barry McGuire, de la jumătatea anilor 60, scrie Finbold.

Kiyosaki a explicat că nu are încredere în actualul guvern din SUA că poate scoate țara din problemele economice actuale, despre care crede că sunt cel puțin parțial rezultatul deciziei Fed de a imprima mai mulți bani.

„Deși am tone de aur și argint în pământ (…), nu vreau să le scot, pentru că, dacă s-ar întâmpla asta, ar trebui să-mi iau o armă și să mă întorc în Vietnam sau ceva de genul ăsta. Atât de grav este. Ca și în melodia Eve of Destruction, suntem într-o situație teribilă în acest moment și nu am încredere în liderii noștri că ne vor scoate din asta chiar acum”, a afirmat Robert Kiyosaki.