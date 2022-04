Scriitorul american Rod Dreher revine în România, la invitația editurii Contra Mundum, pentru a susține două conferințe cu tema ”Cum să fii creștin într-o lume anti-creștină”.

Dreher va susține o conferință la București, joi, 7 aprilie, de la orele 18.00, la Facultatea de Teologie ”Iustinian Patriarhul”, și luni, 11 aprilie, la Cluj-Napoca, la Muzeul Mitropoliei Clujului, începând cu orele 19.00.

Cartea sa de succes, „Opțiunea Benedict”

Rod Dreher este una dintre cele mai importante figuri ale conservatorismului contemporan. A fost crescut ca metodist, dar în 1997 a trecut la catolicism, pentru ca din 2006 să devină ortodox. Cărțile sale au ajuns de două ori în topul New York Times Bestsellers. The New York Times a scris despre „Opțiunea Benedict” că este „cea mai importantă şi cea mai discutată carte cu subiect religios a ultimului deceniu.”

În limba română, au fost publicate două dintre volumele scrise de Rod Dreher, ”Opțiunea Benedict” și ”Să nu trăim în minciună!”, la editura Contra Mundum.

Scriitorul american se află pentru a doua oară în România. În vara anului 2021, Rod Dreher a participat, la București, la conferința de lansare a volumului ”Să nu trăim în minciună. Un manual pentru dizidenții creștini”, o carte-eveniment care descrie tendințele totalitare ale corectitudinii politice, ale cenzurii și ale supravegherii în masă și oferă soluții de rezistență.

Cine este Rod Dreher?

Dreher și-a început cariera din psotura de critic de televiziune pentru The Washington Times, iar mai târziu a fost critic de film pentru New York Post și editor pentru National Review. Din 2006, Dreher a ținut un blog intitulat „Crunchy Con”, care a fost redenumit ulterior, în 2010, în „Rod Dreher”, suferind și o schimbare de accent de la subiecte politice la subiecte culturale.

În această perioadă, Dreher a lucrat ca editorialist la The Dallas Morning News, pe care l-a părăsit la sfârșitul anului 2009 pentru a deveni director de publicații pentru Fundația John Templeton. La 20 august 2011, Dreher a anunțat pe Twitter că părăsește Fundația Templeton pentru a se întoarce la scris cu normă întreagă.

În 2013, Dreher a publicat o carte intitulată „The Little Way of Ruthie Leming”, despre copilăria sa în Louisiana și despre lupta surorii sale cu cancerul. În 2015, Dreher a publicat „How Dante Can Save Your Life”, o carte de memorii despre cum l-a ajutat lectura Divinei Comedii a lui Dante după moartea surorii sale.