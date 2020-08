Euroins România Asigurare Reasigurare SA a raportat pentru primul semestru din acest an prime brute subscrise de 662,2 milioane de lei, în creştere cu 7% de la an la an, conform unui comunicat al companiei.

Valoarea despăgubirilor plătite în prima jumătate a anului a crescut cu 25% faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut, până la 504,5 milioane de lei, pe fondul aprobării şi rambursării despăgubirilor mai rapid după lansarea în aprilie a platformei online de constatare a daunelor, respectiv a îmbunătăţirii activităţii servicului de call centre.

Valoarea medie a despăgubirii RCA plătită rămâne stabilă

De asemenea, Euroins România a raportat pentru 30 iunie 2020 o creştere cu 8% a numărului de poliţe vândute în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019.

Euroins România a plătit cu 26% mai multe despăgubiri în primul semestru 2020 faţă de semestrul I 2019 şi a continuat să îndeplinească cerinţele de constituire a rezervelor prin creşterea rezervei de daună.

Iar valoarea medie a despăgubirii RCA plătită rămâne stabilă, cu o uşoară scădere de la an la an, ca urmare a eforturilor în controlul costurilor şi a noilor procese de gestionare a creanţelor din cadrul companiei, precizează compania.

Majorare de capital de aproape 100 de milioane de lei

Pe lângă acestea, compania menţionează că numărul de petiţii depuse la ASF România a scăzut cu 45% în august faţă de ianuarie 2020 şi că toate măsurile luate de companie în ultimele şase luni au avut ca obiectiv îmbunătăţirea serviciilor către clienţi şi păgubiţi şi de asemenea pentru a îndeplini recomandările reglementatorului.

Pe de altă parte, noul Consiliu de Administraţie a luat recent decizia de a proceda la o majorare de capital puternică în valoare de aproape 100 de milioane de lei sub forma unor datorii subordonate şi infuzii de capital, care vor fi vărsate integral în următoarele două luni.

Această majorare de capital indică angajamentul pe termen lung al acţionarilor şi investitorilor faţă de Euroins România şi piaţa de asigurări din România, unde sunt luate în considerare noi achiziţii, după aprobarea preconizată a tranzacţiei Ergo, se arată în comunicatul companiei.