Comisionul mediu încasat de Safety Broker pentru asigurările RCA încheiate de transportatorii rutieri care operează camioane nu sare de 2,1%, în timp ce comisionul mediu pentru asigurările încheiate de populație este undeva sub 14%, transmite cel mai mare intermediar de pe piață, ca răspuns la afirmațiile prezentate de Capital, potrivit cărora asigurătorii și Consiliul Concurenței iau în calcul inclusiv reglementarea comisioanelor încasate de brokeri, pentru a evita eventuale creșteri de tarife.

În plus, Safety precizează că City Insurance, cel mai mare vânzător de RCA și companie care se bazează exclusiv pe distribuția prin brokeri nu are cel mai mare comision de piață și se situează chiar sub medie, în portofoliul Safety. De exemplu, spun sursele citate, Omniasig VIG, una dintre companiile cele mai vocale, prin reprezentanții săi, în privința nivelului ridicat al comisioanelor, se situează peste medie, cu circa 15%, având comisioane mari pe zona corporate.

Menționăm că Safety Broker controlează, potrivit propriilor estimări, circa 10% din piața de intermediere RCA.

Mai mult, Safety atrage atenția că asigurătorii evită să promoveze un drept conferit prin lege consumatorilor: mașina la schimb pe perioada reparațiilor.

” Safety Broker a remarcat lipsa de interes a asiguratorilor in a promova catre consumatori posibilitatea ca acestia sa beneficieze de masina la schimb pe durata reparatiei auto. Incepand cu luna decembrie 2019 Safety Broker impreuna cu compania Drive2U ( parte a grupului APAN Motors) vor derula la nivel national o campanie de informare a consumatorilor asupra drepturilor conferite de legiuitor. In birourile Safety Broker se vor oferi toate detaliile referitor la modalitatile prin care pagubitii pot accesa acest serviciu direct de la partenerii nostri, prin reteaua Drive2U.”, transmite sursa citată.

Reamintim că, așa cum Capital a consemnat în premieră, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Con curenței, a arătat, astăzi, că trebuie luate măsuri pentru reglementarea costurilor impuse de service-uri pentru reparații, dar și pentru limitarea cheltuielilor administrative ale asigurătorilor, luându-se în calcul inclusiv o eventuală regelemntare sau standardizare a comisioanelor plătite de asigurători către brokeri. Principala grijă a Consiliului vizează costurile suportate de firmele de transport, al doilea mare domeniu care contribuie la formarea PIB în România.

Menționăm că asigurătorii includ toate costurile suportate, inclusiv comisioanele plătite brokerilor, în tarifele RCA.

Inițiativa privind o posibilă reglemntarea a acestor comisioane ar fi venit dinspre firmele de asigurare, susțin surse din piață. În prezent, doar două firme, City Insurance și Euroins, dețin circa 80% din piața RCA.

Întreaga declarație a președintelui Consiliului Concurenței poate fi citită AICI

Te-ar putea interesa și: