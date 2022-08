În timp ce PSD a venit marți cu o propunere de majorare a salariului minim la 3.000 de lei și o creștere a pensiilor cu cel puțin 10%, premierul României, Nicolae Ciucă, a anunțat că pensiile și salariile la nivel național vor crește „în funcție de evoluția colectărilor la buget”.

Mai mult, purtătorul de cuvânt al PNL a adus acuzații dure lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, după ce PSD a venit cu aceste propuneri fără să discute cu șeful Guvernului.

Vestea zilei privind majorarea pensiilor în România. Nicolae Ciucă a anunțat. Scandal în coaliția de guvernare

Premierul Nicolae Ciucă a transmis marți, la Constanța, despre propunerile PSD ca pensiile sa crească cu 10%, iar salariul minim sa se majoreze la 3.000 de lei, că o creștere a pensiilor si salariilor se va putea realiza doar „în funcție de evoluția colectărilor la buget”.

„Va rog să aveți încredere că la nivelul coaliției de guvernare atât PNL cât și PSD cât și UDMR am avut de fiecare dată în dezbatere măsurile prin care să realizăm protejarea populației și în mod deosebit protejarea economiei. Că să putem asigura acest pachet de măsuri sociale, trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari pentru a avea din ce să mărim pensiile și salariile.

Știți foarte bine că în pachetele de sprijin de până acum am avut măsuri care au vizat cetățenii vulnerabili și pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. Am avut discuții cu partenerii sociali și am stabili că în funcție de rectificarea bugetară vom majoră și salariile și ne-am permis să asigurăm o pătrime din ce rămăsese neacordat. Acestea sunt măsurile pe care noi le-am discutat.

În funcție de evoluția colectărilor la buget și propunerile pe care le vom discuta, vom ajunge la o concluzie care se va concretiza într-o decizie”, a anunțat premierul Nicolae Ciucă.

Ionuț Stroe îi acuză pe Grindeanu și Tudose că au promis măriri de pensii și salarii fără să discute cu premierul

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a venit de asemenea cu o reacție, vorbind despre o majorare a salariului minim pe economie la 3.000 de lei şi creşterea pensiilor cu un procent mai mare de 5%, că pe agenda coaliţiei nu a existat o discuţie legată de mărirea salariului minim pe economie sau o eventuală mărire a pensiilor.

”Pe agenda coaliţiei nu a existat o discuţie legată de mărirea salariului minim pe economie sau o eventuală mărire a pensiilor, dar toate aceste propuneri, firesc este să fie însoţite de un calcul bugetar, de o disponibilitate prezentată în cadrul coaliţiei, de către Ministerul de Finanţe şi binenţelor, de o decizie”, a explicat Ionuț Stroe.

De asemenea, acesta a arătat că poate confirma faptul că în acest moment PNL lucrează la astfel de propuneri, pe care le vor prezenta în coaliţie, nu public. Ionuţ Stroe a precizat, vorbind despre aceste majorări că ”faptul că se propun şi se iau măsuri sociale, în momente de criză globală este un lucru care ţine şi de bunul simţ şi de un anumit sentiment de solidaritate pe care trebuie să îl avem cu cei care sunt afectaţi direct, categoriile vulnerabile”.

Stroe a mai afirmat că este convins că orice partid îşi doreşte un salariu minim pe economie la o cotă cât mai ridicată.

”Sunt convins că toate partidele îşi doresc mărirea pensiilor. Aceste lucruri trebuie să fie, evident, în relaţie cu posibilităţile economice şi cu bugetul pe care îl gestionăm în momentul de faţă”, a mai arătat Stroe.