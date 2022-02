Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat că cei care cred că au puterea să renegocieze PNRR cu reprezentanții Comisiei Europene atunci ar trebui ”să nu mai stea în România” și să plece la Bruxelles ca să înceapă discuțiile pentru că ”se pierde timp important”.

Florin Cîțu: Eu când am avut nevoie să negociez pentru PNRR, m-am urcat în avion și am plecat să negociez, așa se fac lucrurile

Totodată, fostul premier a mai spus despre scăderea TVA la zero că ”susține un stat suplu”, dar reducerea trebuie să fie ”pentru toate produsele”.

Florin Cîțu susține că vrea mai multe locuri de muncă, iar acest lucru depinde de Ministerul Muncii care are, în viziunea lui, ”foarte mult de muncă”:

”Vreau să văd propunerea despre plafonarea prețurilor și vorbim după aceea. Bineînțeles, întotdeauna vom susține un stat suplu cu taxe mici. Avem un principiu, de a reduce pentru toate produsele și aș susține oriunde, oricând a impozitelor. Trebuie să clarificăm câteva lucruri. PNL a făcut nu doar a vorbit cea mai mare majorare de pensii din istorie. În ce privește renegocierea, trebuie vorbe nu fapte.

Cine are puterea să convingă Comisia să nu mai stea în România, să plece să negocieze pentru că pierdem timp. Eu când am avut nevoie să negociez pentru PNRR, m-am urcat în avion și am plecat să negociez, așa se fac lucrurile. Avem două jaloane importante: legea salarizării și un impact al viitoarei legi, avem un jalon pe pensii și aș vrea să discutăm mai mult despre cum creăm locuri de muncă, e foarte mult de muncă la Ministerul Muncii”, a spus Florin Cîțu.

Reacția ministrului Muncii

Surse apropiate discuțiilor de la Cotroceni au declarat pentru Capital că, acum câteva zile, la o întâlnire dintre Nicolae Ciucă, Marius Budăi și Klaus Iohannis, președintele României a fost de acord să propună Comisiei Europene renegocierea procentului de 9,4% din PIB, din cadrul PNRR, pentru pensii.

Informația vine în contextul în care PSD a anunțat că vrea să renegocieze PNRR deoarece prin plafonul de 9,4 la sută din PIB agreat de Comisia Europeană pentru cheltuielile cu plata pensiilor, vârstnicii României „sunt condamnați la sărăcie.”

În acest context, Ministrul Muncii, Marius Budăi, a venit cu o reacție oficială.

„Urmare a informațiilor apărute pe surse în mass-media, dar și la cererea ziariștilor, fac următoarele precizări:

Creșterea pensiilor este o necesitate, iar PSD a pus în programul de guvernare acest lucru. A fost o discuție la Cotroceni la începutul anului în care am susținut exact acest lucru, inclusiv din perspectiva renegocierii acelui procent de 9.4% din PIB pus din pix de dl Ghinea de la USR.

Domnul Iohannis s-a interesat de acest lucru. Din punctul meu de vedere, ca ministru al Muncii, nu voi renunța sub nicio formă la creșterea pensiilor și rezolvarea inechităților din sistem. Nu avem voie să lăsăm ca acțiunile fără logică ale USR, din PNRR, să afecteze milioane de pensionari. Este obligația noastră să apărăm drepturile pensionarilor”, a anunțat Marius Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale.