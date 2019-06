Premierul a declarat că pensionarii vor avea punctul de pensie mărit de la 1 septembrie.

„Vom avea cvorumul necesar și în Camera Deputaților vom trece legea pensiilor. Am să discut cu ei și am să văd de ce au lipsit de la Senat astăzi. Poate au lipsit justificat, poate au lipsit nejustificat. Voi avea o analiză. Dar să-i vedem pe cei care au votat împotriva Legii pensiilor. Eu cred că de la acest punct trebuie să plecăm. (…) Ne-am ținut întotdeauna promisiunile față de pensionari. Dacă nu am putut prin lege, am dat OUG. Pensionarii, la 1 septembrie, vor avea majorarea punctului de pensie”, a spus Dăncilă.

