Comisia Europeană a anunţat vineri că a decis alocarea a 10 milioane de euro (11.05 milioane dolari) pentru cercetări cu privire la epidemia cu coronavirus.

„Ne preocupăm să limităm consecinţele unei răspândiri potenţial mai ample a epidemiei cu coronavirus în Uniunea Europeană”, a declarat comisarul european pentru cercetare Mariya Gabriel, conform Agerpres, care preia presa europeană.

Comisia a lansat o procedură de urgenţă pentru accesarea fonduri din programul său de cercetare şi inovare, banii urmând să finanţeze două până la patru proiecte.

De asemenea, Comisia Europeană are în vedere ca cercetările în cadrul acestor proiecte să înceapă cât mai curând posibil, iar termenul limită pentru depunerea de proiecte este 12 februarie, în locul perioadei obişnuite de trei luni.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a decretat joi că epidemia provocată de noul coronavirus apărut în China şi care s-a răspândit în mai multe regiuni ale lumii constituie ”o urgenţă de sănătate publică la nivel internaţional”.

Studiu alarmant

Conform unor simulări ştiinţifice privind evoluţia transmiterii virusului din China şi în alte ţări din lume în următoarele 30 de zile, amploarea epidemiei va fi catastrofală, cu un număr mult mai mare de decese, comparativ cu epidemiile de SARS şi MERS.

O cercetare recentă apărută în prestigioasa publicaţie ”The New England Journal of Medicine” relevă că transmiterea de la om la om a virusului s-a făcut încă din luna decembrie a anului trecut, deşi autorităţile chineze nu au informat opinia publică despre acest pericol, limitându-se doar la anunţarea în luna ianuarie 2020 a unor cazuri de îmbolnăvire de pneumonie atipică.

Potrivit studiului ”Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia”, realizat pe noul tip de coronavirus (2019-nCoV), cercetat în cazul a 425 de persoane din oraşul Wuhan, caracteristicile epidemiologice demonstrează o dinamică explozivă a îmbolnăvirilor între pacienţi care au interacţionat cu persoane apropiate.

Media de vârstă a fost de 59 de ani, 56% dintre subiecţi fiind de sex masculin.

