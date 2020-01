În ultimele zile, tot mai multe studii scot în evidenţă o serie de discrepanţe majore legate de evoluţia epidemiei şi a modului de transmitere a virusului ucigaş, comparativ cu informaţiile oficiale venite din China.

Deşi bilanţul victimelor şi al numărului de îmbolnăviri creşte de la o zi la alta, experţii sugerează că este posibil să fie o situaţie mult mai gravă pe teritoriul chinez şi în special în oraşul Wuhan, considerat epicentrul epidemiei.

Autoritățile chineze au anunțat că 42 de persoane au murit în cursul zilei de joi din cauza noului coronavirus din China. În total, cel puţin 213 persoane au murit din cauza coronavirusului în China, unde au fost înregistrate peste 9.692 de cazuri de îmbolnăvire, informează CNN. Alte 129 cazuri au fost raportate în 22 de ţări şi regiuni.

Conform unor simulări ştiinţifice privind evoluţia transmiterii virusului în China şi în alte ţări din lume în următoarele 30 de zile, amploarea epidemiei va fi catastrofală, cu un număr mult mai mare de decese, comparativ cu epidemiile de SARS şi MERS.

O cercetare recentă realizată de prestigioasa publicaţie „The New England Journal of Medicine” relevă că transmiterea de la om la om a virusului s-a făcut încă din luna decembrie a anului trecut, deşi autorităţile chineze nu au informat opinia publică despre acest pericol, limitându-se doar la anunţarea în luna ianuarie 2020 a unor cazuri de îmbolnăvire de pneumonie atipică.

Potrivit studiului „Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia„, realizat pe noul tip de coronavirus (2019-nCoV), cercetat în cazul a 425 de persoane din oraşul Wuhan, caracteristicile epidemiologice demonstrează o dinamică explozivă a îmbolnăvirilor între pacienţi care au interacţionat cu persoane apropiate. Media de vârstă a fost de 59 de ani, 56% dintre subiecţi fiind de sex masculin.

Informaţia cea mai spectaculoasă este că majoritatea cazurilor s-au înregistrat înainte de 1 ianuarie 2020 şi au avut legătură cu piaţa de fructe de mare Huanan din oraşul Wuhan, locul de unde a pornit epidemia cu coronavirus.

Conform cercetării, perioada de incubaţie a virusului a avur o medie de 5.2 zile, cu un procentaj a ratei de transmitere de 12,5 zile până la apariţia simptomelor (febră, tuse, dispnee, sindromul de detresă respiratorie acută). Se pare că în primele faze ale apariţiei epidemiei, rata de infectare s-a dublat la fiecare săptămână, fiind estimată în prezent de specialişti la 2,2%.

Oamenii de ştiinţă estimează că fiecare bolnav a infectat în medie 2,2 persoane, cifră care poartă denumirea ”rată de reproducere de bază” sau ”R zero”. Această cifră nu este predictivă în mod direct pentru amploarea unei epidemii, dar este un parametru util.

În cazul coronavirusului, „R zero” este relativ scăzut, mai apropiat de gripa specifică sezonului rece (de ordinul 1,3), decât de rujeolă, extrem de contagioasă (peste 12), şi comparabil cu SARS din 2002 (3). Cercetătorii au ajuns într-un final la concluzia că transmiterea între oameni ”a avut loc între apropiaţi începând cu mijlocul lunii decembrie 2019”.

„Cazuri atipice de pneumonie ar putea servi drept o posibilă sursă de propagare a epidemiei”, avertizează Kwok-Yung Yuen, de la Universitatea din Hong Kong, se menţionează în prestigioasa publicaţie medicală.

Noul coronavirus, depistat inițial în orașul Wuhan, este contagios și în perioada de incubație – înainte de apariția simptomelor, lucru ce îngreunează eforturile de stopare a răspândirii bolii.

Alertă medicală internţională instituită de OMS

Directorul general al Oorganizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat într-o conferinţă de presă, susţinută la Geneva, că în ultimele săptămâni am asistat la o epidemie fără precedent care a fost întâmpinată cu o reacţie fără precedent.

”Vreau să fiu clar: această declaraţie nu este un vot de neîncredere dat Chinei. Cea mai mare îngrijorare a noastră este potenţialul ca virusul să să răspândească în ţări cu sisteme slabe de sănătate”, a afirmat Ghebreyesus.

Marea îngrijorare a OMS este că virusul din China s-ar putea răspândi în țări cu sisteme de sănătate mai puțin dezvoltate, informează BBC.

Declararea stării de urgenţă globale declanşează recomandări pentru toate ţările şi are rolul să prevină sau să reducă răspândirea transfrontalieră a bolii, evitând în acelaşi timp interferenţa nedorită în comerţ şi călătorii.

