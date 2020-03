Numărul mic de cazuri confirmate se datorează măsurilor preventive, dar și cum au acționat autoritățile române. Toate măsurile adoptate oricât de drastice sunt sunt gândite pentru a preîntâmpina un rău mai mari. Sunt sacrificii, dar trebuie făcute acum pentru a ne proteja pe viitor. Să ne protejăm familiile, părinții și bunicii. Orice alt lucru trece în plan secund. Drepturile și libertățile trebuie respectate. Vom lua toate măsurile care se impun. Efortul autorităților nu e suficient fără cooperarea cetățenilor. Depinde de fiecare dintre noi să limităm efectele. Fac apel la responsabilitatea fiecăruia. Protejați-vă pe dvs. și pe semenii dvs. Transmit un mesaj de solidaritate și pentru compatrioții din Italia. Am cerut tutor autorităților să se mobilizeze. Cu grijă și responsabilitate vom depăși această perioadă grea.” a spus Iohannis.

Depinde de fiecare dintre noi sa limitam efectele infectării cu coronavirus. Respectați cu strictețe măsurile luate de guvern si protejați-va pe dumneavoastră și pe semenii dumneavoastră. Vreau sa trimit un mesaj de solidaritate compatrioților noștri din Italia. Am cerut tuturor autorităților statului roman sa fie mobilizate pentru a ajuta romanii din italia care cer asistenta. Cu grija vom depăși aceasta situație grea. Mai mult decât virusul, ne pot face rău lipsa de încredere, panica si nerespectarea măsurilor impuse de autorități. La fel de nocive sunt răfuielile politice. Acum este momentul sa fim buni cetățeni pentru ca de asta sănătatea si viata noastră, cât si a apropiaților noștri. Noi, romanii, am demonstrat ca putem câștiga orice lupta, indiferent de cât de grea: sa fim uniți, sa fim ca o familie care își protejează fiecare membru al sau. In aceste momente dificile, pericolul infectării cu COVID 19 este dublat cu cel al dezinformării. Trebuie sa continue in mod susținut campaniile de informare la nivel național. Mass media are un rol fundamental în a fi un partener al autorităților. Fac un apel ca romanii sa renunțe o vreme la deplasările care nu sunt necesare. Noi romanii avem o vorba: paza buna trece primejdia rea. Sunt cuvinte după care trebuie sa ne ghidam cu toții comportamentul în aceste zile.” a declarat Iohannis.