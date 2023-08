Corina Caragea a ales să fie secretoasă și să păstreze partea personală doar pentru ea. Decizia a venit după ce prietenii vedetei au fost la un pas de tragedie, din cauza paparazzilor care erau pe urmele ei.

Corina Caragea nu vrea ca apropiații ei să fie afectați de presă

De asemenea, aceasta a subliniat că este foarte deranjată atunci când apropiații ei „sunt afectați de articolele mincinoase” care o vizează. În acest context, a decis să fie mult mai calculată cu informațiile pe care le oferă.

„Mă deranjează când cei dragi sunt afectați de articolele mincinoase despre ei. Și au fost câteva. Eu sunt deja obișnuită să citesc știri inventate, dar ei nu.

Nici cei care sunt subiect alături de mine (un bun prieten era să facă accident de mașină, încercând să scape de paparazzi care îi tot blocau calea și îl șicanau în trafic) și nici cei care citesc și cad în plasă, crezând ce văd sau ce aud de la alții care au citit. De aceea am și ales să păstrez viața personală doar pentru mine și cei apropiați.

Să nu postez pe rețelele sociale, să nu fac din viața mea privată un instrument de strâns like-uri sau vândut coperte de reviste, așa vreau să îmi protejez intimitatea, dar desigur, asta stârnește și curiozitate și dă naștere unor zvonuri sau povești inventate.

Eu îmi văd mai departe de viață, indiferent de ce apare în presă și îi las pe alții să creadă/scrie ce vor”, a declarat Corina Caragea, conform Viva.

Vedeta este într-o relație de mai bine de 10 ani cu Robert Pongracz

Vedeta este într-o relație de mai bine de 10 ani cu Robert Pongracz, un milionar cu origini evreiești.

Acesta a fost vicepreședintele Ligii Profesioniste de Fotbal, iar în momentul de față se ocupă de mai multe afaceri. Totodată, tatăl său deține un cabinet medical în Germania, în timp ce sora lui lucrează în aceeași țară la un post de radio.

În urmă cu ceva timp s-a zvonit că Corina Caragea și iubitul ei s-au căsătorit. Totuși, vedeta nu a confirmat niciodată zvonurile.

„De câte ori în anii ăștia? Multe. Orice inel, rochie, prieten, gest îmi e interpretat. Pentru că eu nu las ușa deschisă către viața mea privată. Acum 4 ani am apărut la o nuntă în Toscana și toată presa a scris că m-am măritat. De atunci, primesc mereu întrebarea aceasta. Inițial am negat, dar tot nu am scăpat de întrebări.

Am făcut glume, tot interpretată greșit și scoasă din context a fost declarația mea. Dincolo de presă, primesc și pe rețelele sociale comentarii care mă ceartă că nu sunt măritată, că nu am copii, că sunt mereu singură, că ascund ceva”, a mai spus Corina Caragea pentru Fanatik.