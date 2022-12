Corina Caciuc, apariție spectaculoasă de Crăciun! Rochia iubitei lui Laurențiu Reghecampf a costat mii de euro (FOTO)

Laurențiu Reghecampf și-a petrecut Crăciunul alături de iubita sa, Corina Caciuc, și de fiul loc, Liam, cel care a împlinit recent șapte luni de viață. Antrenorul a publicat în mediul online o imagine în care apare alături de iubita sa și de fiul lor, în fața bradului sub care erau mai multe cadouri.

În timp ce antrenorul a purtat o pereche de pantaloni negri și un pulover roșu, iubita sa a optat pentru o rochie roșie cu un model de culoare albă. Rochia nu este deloc una ieftină. Obiectul vestimentar a fost creat de către celebra casă de modă Elisabetta Franchi. Modelul purtat de către Corina Caciuc poate ajunge ușor la 2.000 de euro.

Fiul celor doi a fost și el asortat, purtând un costumaș crem cu mai mulți reni pe el.

Imaginea publicată în mediul online a strâns imediat pete 16 mii de aprecieri și sute de comentarii. Cei care îi urmăresc activitatea pe Instagram i-au lăsat numeroase mesaje în care îi urau un Crăciun Fericit alături de familie. Au fost și comentarii în care internauții l-au felicitate pentru familia frumoasă pe care o are.

Laurențiu Reghecampf publică des poze cu fiul său, Liam

De când Liam a venit pe lume, Laurențiu Reghecampf este în culmea fericirii, la fel ca și iubita sa Corina Caciuc. Atunci când Liam a împlini 6 luni, cunoscutul antrenor a publicat pe Instagram o poză cu mezinul familiei Reghecampf.

„La Mulți Ani, Băiatul Meu! Te iubim, mama&tata. #6monthsold”, a fost mesajul pe care Laurențiu Reghecampf l-a scris la momentul respectiv.

Din poza publicată pe contul său de Instagram se poate vedea că micuțul Liam a moștenit ochii mamei sale.

Laurențiu Reghecampf are trei copii cu trei femei diferite. Primul său fiu are 21 de ani și îl cheamă Luca, iar mama sa este Mariana Pfeiffer. Cel de-al doilea fiu este Laurențiu Junior, în vârstă de 14 ani, al cărui mamă este Anamaria Prodan, cea de care antrenorul a divorțat recent. Cel de-al treilea fiu este Liam, pe care Laurențiu Reghecampf îl are cu Corina Caciuc.

Recent, Judecătoria Buftea a decis ca Laurernțiu Reghecampf și Anamaria Prodan să nu mai formeze un cuplu. Antrenorul trebuie să-i plătească lui Laurențiu Junior o pensie alimentară în valoare de 1/6 din veniturile sale.