Anamaria Prodan a împlinit 50 de ani. Ce și-a dorit vedeta de ziua ei?

Sâmbătă, 17 decembrie 2022, Anamaria Prodan a împlinit 50 de ani. Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere alături de oamenii dragi din viața ei. La marea petrecere au fost prezenți toți prietenii ei, dar și copiii ei: Rebecca, Sarah și Laurențiu Junior, poreclit „Bebeto”.

Vedeta a primit o mulțime de urale de bine, buchete de flori și cadouri fabuloase de la invitații ei. La marea petrecere, Anamaria Prodan și-a servit invitații cu preparate tradiționale românești, precum berbecuți la proțap, slăninuță, tobă, șorici, zacuscă, murături și cozonaci. Desigur, la marele eveniment nu putea lipsi tortul. Anamaria Prodan a comandat un tort de cinci etaje, glazurat cu alb și auriu.

Anamaria Prodan se declară o femeie împlinită din toate punctele de vedere, iar tot ce își mai dorește acum este să își vadă copiii la casele lor și să devină bunică. Vedeta a mărturisit că intenționează să își plimbe nepoții peste tot.

„Îmi doresc multă sănătate, îmi doresc să-mi cresc copiii frumos, să-i văd la casele lor, să-mi văd nepoții, cam astea sunt dorințele mele. Mă simt un om împlinit. Sunt mândră de copiii mei, sunt fericită că-i am lângă mine. Aștept să-mi cresc nepoții, să-i văd la casele lor. Visul vieții mele este să-mi duc nepoții peste tot, să-i plimb prin toată lumea”, a dezvăluit, sâmbătă, Anamaria Prodan, relatează Antena Stars.

Vedeta a mărturisit, însă, că își dorește și un bărbat adevărat în viața ei.

„În rest, am de toate. Fac bani singură, am mașini, am case, am bani, am bijuterii. Am tot ce vreau! La 50 mă simt ca la 20. De la 50, femeile încep să trăiască frumos. Și la mine e gena bună, întineresc de la 50. Că am găsit ceva, în fiecare dimineață beau și întineresc”, a adăugat ea.

Laurențiu Reghecampf nu i-a urat „La mulți ani!” Anamariei Prodan de ziua ei de naștere

Anamaria Prodan a recunoscut, totodată, că Laurențiu Reghecampf nu i-a urat „La mulți ani!” de ziua ei de naștere.

„Asta e chestie de educație. Când ai educație, ai, când nu ai, nu ai. Nu a sunat nimeni, dar nu e niciun fel de problemă pentru că uite ce prieteni am lângă mine. Sunt mulți care au cântat. Și Tzancă, prietenul nostru este aici. Sunt fericită, eu nu am nevoie de altceva, am prietenii lângă mine, nu-mi trebuie mai mult!”, a zis ea, relatează România TV.