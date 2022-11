Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc sunt în culmea fericirii! Fiul lor a împlinit șase luni

Sâmbătă, 19 noiembrie 2022, Liam, fiul lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc, a împlinit șase luni. Fiind o ocazie specială, antrenorul de fotbal a postat pe rețelele sociale o fotografie cu mezinul familiei Reghecampf. Băiețelul a moștenit ochii mamei sale.

„La Mulți Ani, Băiatul Meu! Te iubim, mama&tata. #6monthsold”, a scris, sâmbătă, Laurențu Reghecampf pe contul lui de Instagram, în dreptul unei fotografii cu Liam.

Vă amintim că Laurențiu Reghecampf are trei fii cu trei femei diferite. Primul băiat are 21 de ani și se numește Luca, a fost făcut cu Mariana Pfeiffer, al doilea băiat are 14 ani și se numește Laurențiu Junior, poreclit Bebeto, a fost făcut cu Anamaria Prodan, iar al treilea băiat este Liam, făcut împreună cu iubita sa Corina Caciuc.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au divorțaț oficial

Acesta nu este singurul motiv pentru care Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc sunt fericiți. Vă amintim că, recent, Judecătoria Buftea a dispus desfacerea căsătoriei Anamariei Prodan de antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Judecătoria Buftea a decis ca fostul soț al Anamariei Prodan să îi plătească fiului său, Laurențiu Junior, o pensie alimentară de 1/6 din veniturile sale. Totuși, custodia pentru fiul lor va fi una comună, iar judecătorii au admis programul de vizită pe care Laurențiu Reghecampf l-a solicitat.

Anterior, Anamaria Prodan ceruse desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a antrenorului de fotbal, însă această cerere a fost respinsă de Judecătoria Buftea din cauza probelor administrative. De asemenea, Anamaria Prodan a fost obligată să plătească cheltuielile de judecată care ajung la 6.000 de lei.

De asemenea, amândoi au cerut ordin de restricție unul împotriva celuilalt după ce s-au bătut în plină stradă. În timp ce Anamaria Prodan nu are voie să îl contacteze telefonic pe Laurențiu Reghecampf și să se apropie de el la mai puțin de 200 de metri pentru 2 luni, antrenorul de fotbal nu are voie să se apropie de impresară la mai puțin de 200 de metri pentru o perioadă de 4 luni.

„Admite cererea reclamantului REGHECAMPF LAURENŢIU AURELIAN, în contradictoriu cu pârâta REGHECAMPF ANA MARIA IONELA, și emite ordinul de protecție, împotriva pârâtei Reghecampf Anamaria Ionela, prin care, cu caracter provizoriu, pe durata de 2 luni de la data emiterii prezentului ordin, dispune următoarele:

Obligă pârâta să păstreze o distanță minimă de 200 metri față de victima Reghecampf Laurențiu Aurelian. Obligă pârâta să păstreze o distanță minimă de 200 metri față de reședința victimei și față de locul de muncă al victimei, respectiv FC Nefci Baku Azerbaijan, începând cu data pronunțării prezentei hotărâri, cu excepția situațiilor în care se impune, potrivit legii, prezența concomitentă a părților. Interzice pârâtei orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu victima”, a decis Judecătoria Buftea la momentul respectiv.

„Admite, în parte, cererea reclamantei REGHECAMPF ANA MARIA IONELA, în contradictoriu cu pârâtul REGHECAMPF LAURENŢIU AURELIAN, prin care, cu caracter provizoriu, pe durata de 4 luni de la data emiterii prezentului ordin, dispune următoarele:

Obligă pârâtul să păstreze o distanță minimă de 200 metri față de victima Reghecampf Anamaria Ionela. Obligă pârâtul să păstreze o distanță minimă de 200 metri față de reședința victimei, începând cu data pronunțării prezentei hotărâri, cu excepția situațiilor în care se impune, potrivit legii, prezența concomitentă a părților. Interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu victima”, se arăta în sentința judecătorească.