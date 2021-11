Iată ce a răspuns Corina la întrebările Capital:

Capital: – Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Corna Bârlădeanu: – Anul 2020 este anul care a marcat trecerea la administrarea canalelor social media pentru toţi clienţii noştri – a fost un proiect important pentru că eram oarecum percepuţi ca o agenţie PR only, deşi avem conturi de social media în administrare de mai bine de 7-8 ani. Pentru unii a fost necesară o muncă de convingere de câţiva ani, la alţii acest pas a venit natural şi chiar mai rapid decât prevăzusem, în contextul special al anuluitrecut. În acest moment administram comunităţi, bloguri, canale de LinkedIn, Instagram şi Facebook pentru toţi clienţii agenţiei.

C: – Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

C.B.: – De-a lungul carierei mele am observat ce putere are un NU motivat. Spuneţi nu unei relaţii în care clientul nu vă vede ca un partener. Spuneţi nu oricărei situaţii care nu corespunde standardelor voastre de integritate. Acest tip de NU aduce respect, perspectivă şi poate fi chiar să salveze relaţii. În egală măsură, un DA pentru proiecte poate fără speranţă, dar care vin din suflet, poate obţine fonduri nesperate şi recunoaştere internaţională, doar pentru că va cataliza energii pozitive. Un asfel de proiect a fost Winners for România, realizat de 2activePR pentru Ursus.

C: – Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

C.B.: – Reţeta succesului este simplă: fii aproape de clienţii tăi. În industria noastră asta s-ar numi client service excepţional. Această înţelegere profundă a relaţiei cu clientul, a industriei în care activează, a făcut să avem poate una din cele mai longevive relaţii: anul acesta aniversăm 21 de ani de relaţie contractuală cu COTY, compania căreia îi sunt datoare parcursul meu profesional.

C: – Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

C.B.: – Ora 6,30 trezirea şi aici, dacă băieţii încă dorm, strecor 5 minute de cardio, hidratare şi 10 minute de meditaţie. Dacă nu, sar direct la micul dejun şi pregătirea pentru grădiniţă. De două ori pe săptămână merg la pilates şi la sport dacă nu, dimineţile mă găsiţi la 2activePR. Îmi place să am întâlniri în oraş la prânz şi asta pentru că vreau să evit orele de mare trafic. După amiaza este dedicată copiilor, iar, mai nou, spre marea mea bucurie, o seară sau chiar două pe săptămână mă văd cu prietenii, merg la teatru sau la expoziţii.

C: – Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Pe plan personal este finalizarea căsuţei de la munte, din Mărginimea Sibiului, o casă realizată cu respect pentru stilul arhitectonic şi meşteşugul lemnului din zonă. Este o casă pasivă, de dimensiuni mici, la care am folosit materiale ecologice, tehnici moderne de ventilaţie ,dar şi o structură de lemn realizată de meşteri maramureşeni. Acest proiect personal este încărcat de sensuri: o evadare din urban şi o împrietenire cu natura, mai ales pentru copii.

Pe plan profesional, este cu siguranţă revenirea după 2020, semnarea de contracte cu clienţi din industrii care nu au fost afectaţi de contextul pandemic şi prima licitaţie câştigată pentru comunicarea unei instituţii internaţionale.

C: – Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

C.B.: – În acest context extrem de stresant, echilibrul psihoemoţional devine extrem de fragil. Starea sănătăţii noastre mintale este un factor care ar trebui luat în considerare la modul cel mai serios, începând de la nutriţia şi odihna adecvată până la cultivarea unei stări de prezenţa şi recunoştinţa pentru propria viaţă. Bucuria alimentează cu energie această calitate extraordinară care este reziliența. Este nevoie de resurse interioare şi în activitatea profesională. Este important, de pildă, să ne celebrăm reuşitele, să nu devenim atât de competitivi încât ultimul eşec să fie mai important decât reuşitele anterioare.

C: – Aveți hobbyuri?

C.B.: – Arta contemporană, tai chi, cărţile de dezvoltare personală inspirate de fizica cuantică, tradiţii romaneşti.

C: – Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

C.B.: – Cred că este o singură reţetă şi pentru femei şi pentru bărbaţi: şi anume, aceea de a-ţi asuma responsabilitatea pentru viaţa ta, atât pentru carieră, cât şi pentru împlinirea ta profesională.

C: – Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

C.B.: – Sunt un creator de realitate.

C: – Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

C.B.: – Sunt două. Primul este o lege preluată din fizica cuantică: where focus goes, energy flows. Energia se duce acolo unde îţi îndrepţi atenţia. Şi Simone de Beauvoir „j”accepte la grande aventure d’etre moi” care, cel puţin mie, îmi spune că viaţa este până la urmă o mare aventură care trebuie îmbrăţişată cu tot potenţialul ei fabulos.