Corina Corbu a afirmat, după discursul susținut de președintele interimar Ilie Bolojan la bilanțul Înaltei Curți, că la nivelul ÎCCJ sunt recunoscute atât aspectele pozitive, cât și cele care necesită îmbunătățiri.

Șefa ÎCCJ a menționat că judecătorii conștientizează realitatea și depun eforturi pentru a corecta anumite situații.

”Dar ce aş vrea să sublinez este faptul că judecătorii sunt ancoraţi în societate înţeleg foarte bine ce se întâmplă, nu am fost niciodată rupţi de societate şi nu suntem nici acum. Înţelegem şi care sunt nemulţumirile societăţii, încercăm să remediem anumite lucruri, încercăm să facem anumite lucruri mai bine, unele poate se văd mai mult, altele se văd mai puţin. Poate nu suntem cei mai buni în comunicare, poate că nu întotdeauna reuşim să explicăm anumite lucruri, însă ce pot să afirm este faptul că întotdeauna am urmărit respectarea legii în fiecare cauză pe care am soluţionat”, a adăugat aceasta.