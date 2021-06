Contribuția la Pilonul II de pensie va crește. Când se va întâmpla acest lucru

Miercuri seara, ministru Muncii și al Protecției Sociale a declarat că, în următorii patru ani, contribuția la Pilonul II de pensii va crește cu un procent, subliniind că acest lucru este asumat prin programul de Guvernare.

Ministrul a subliniat că este important să se știe în permanență ce se întâmplă cu contribuțiile la sistemul public de pensie și să se crească baza de colectare a Pilonului II. Potrivit ministrului, până acum a fost transferată spre Pilonul II suma de 9,73 de miliarde de lei.

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a declarat, de la Palatul Victoria, că Guvernul dorește să crească contribuția la Pilonul II de pensii. El mai spune că această majorare este vitală pentru ”sănătatea pensiilor pe termen lung”.

„Strategia fiscal-bugetara care se actualizeaza in fiecare an prevede in acest moment o crestere. Este o decizie pe care Guvernul trebuie sa o ia in fiecare an. Ne manifestam vointa politica foarte clara de a creste contributia la pilonul II, este absolut vital pentru sanatatea pensiilor pe termen lung, dar nu este un procent fix”, a declarat ministrul.