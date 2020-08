Contre între Orban și Ciolacu în privința noului an școlar: Nu este o prioritate pentru Guvern

Social-democrații lansează atacuri la adresa Guvernului Orban în ceea ce privește începutul noului an școlar. Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, consideră că noul an școlar și copiii nu au reprezentat niciodată o prioritate pentru Guvernul care nu are nici bani pentru alocații.