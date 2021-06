„2021 este an aniversar pentru Continental Hotels. Pentru că împlinim 30 de ani de activitate pe piața din România, am dorit, printre altele, să marcăm acest moment și prin rebranduirea acestor patru hoteluri, în trei orașe importante din țară.”, declară Radu Enache, CEO Continental Hotels.

Cu o prezență pe piaţa turistică din România ce se întinde pe parcursul a 30 de ani, în prezent, portofoliul Continental Hotels cuprinde următoarele branduri hoteliere proprii: Grand Hotel Continental (5 stele); Continental Forum (4 stele); Continental (3 stele); Hello Hotels (2 stele); MyContinental (3 stele)

Dar și cele de food & beverage: Concerto Restaurant; Balkan Bistro; Bistro Continental; MyBistro, Mondo Restaurant; Victoria Club; Tekaffe; Cofetăria Continental.

Continental Hotels este prezent în oraşele București, Arad, Oradea, Sibiu, Constanța, Târgu Mureș, Drobeta Turnu Severin și Suceava, totalizând peste 1860 de camere în 12 unități hoteliere. Mai mult decât atât, Continental Hotels este cel mai mare lanț hotelier românesc ce acoperă piața de lux, business și economy, oferind, în același timp, o gamă completă de servicii și pentru segmentul MICE.

În urma finalizării procesului de renovare, reamenajare şi rebranding, Continental Forum București a avut deschiderea pe 30 mai şi Continental Forum Constanța pe 19 mai 2021. În timp ce MyContinental Sibiu va fi deschis începând cu data de 23 iulie, iar MyContinental București va fi deschis publicului larg în toamna acestui an.

„Încrederea pe care o au clienții noștri în noi, câștigată de-a lungul timpului prin serviciile de calitate, ne-a dat acest imbold de a merge înainte și de a accepta provocările unui an, și așa, destul de greu printr-o nouă provocare: aceea de a continua să îmbunătățim serviciile noastre printr-un rebranding curajos într-un mediu foarte ostil pentru industria actuală a turismului. Ne bucurăm mult că am reușit să ducem acest plan la bun sfârșit.”, continuă Radu Enache, CEO Continental Hotels.

Iată mai multe detalii despre noile hoteluri:

Continental Forum București este un hotel de patru stele situat în imediata apropiere a Parlamentului României. Acesta are o disponibilitate de 161 camere, 7 săli de conferință și un restaurant Continental Bistro.

MyContinental București este un hotel de 3 stele plus aflat în apropierea Gării de Nord. Acesta are o disponibilitate de 250 de camere, 8 săli de conferință, restaurant MyBistro și cofetărie Tekaffe. Hotelul va fi deschis publicului în toamna acestui an.

Continental Forum Constanța, un hotel de patru stele, are o disponibilitate de 154 de camere, restaurant Continental Bistro, 3 săli de conferință și un salon de evenimente private. Hotelul este situat în centrul oraşului la doar câteva minute de centrul istoric.

MyContinental Sibiu este un hotel de 3 stele ce va pune la dispoziţia clienţilor 195 de camere, 6 săli de conferință și restaurant MyBistro. Hotelul va fi deschis publicului larg începând cu data de 23 iulie 2021. MyContinental Sibiu este situat în centrul orașului, aproape de obiectivele turistice importante precum Piața Mare, Muzeul Național Brukenthal, Piața Mică și celebrul pod al Minciunilor.

Toate cele 4 hoteluri au fost renovate și reamenajate integral conform unor branduri proprii Continental Hotels, astfel încât să satisfacă întocmai cerinţele clienţilor săi. Pentru mai multe informații, vizitați: www.continentalhotels.ro.

Material realizat cu spirjinul Continental Hotels