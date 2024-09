I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.

Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.

It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺 pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu

— Thierry Breton (@ThierryBreton) September 16, 2024

Von der Leyen a solicitat Franței să retragă candidatura sa

Breton a afirmat că, în ultimele etape ale negocierilor pentru viitorul Colegiu, von der Leyen a solicitat Franței să retragă candidatura sa.

El a subliniat că motivele invocate nu au fost discutate direct cu el.