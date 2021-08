Avand in vedere cresterea si dezvoltarea companiei in ultimii 2 ani si diversificarea zonelor de business abordate, pe aceasta cale s-a luat decizia numirii unui nou Director Executiv in persoana domnului Geanin Serban.

Cu peste 14 ani de experință în poziții de top management, de peste 2 ani Geanin Serban conduce fraiele GreenPoint Management, lider de piata in domeniul gestionarii deseurilor de ambalaje, activitatea sa generand rezultate cu impact semnificativ în industria ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, inclusiv în ceea ce privește reglementările legislative în domeniu. Este Presedinte al Asociatiei OIREP Amabalaje si alaturi de celelalte entitati conduce demersurile industriei.

Această mutare strategică are rolul de a întări la nivel de managament superior compania Green PC Ambalaje, prin expertiza si rezultatele în domeniu ale domnului Șerban, viziunea de business pe termen lung și sinergia creată în cadrul echipelor coordonate într-un domeniu cu reale provocări.

În același timp, domnul Geanin Șerban isi va pastra calitatea de membru în board-ul Consiliului de Administrație al GreenPoint Management in calitate de Vicepresedinte.

GreenPoint Management va beneficia in continuare de expertiza domnului Geanin Serban prin implicarea sa activa in dezvoltarea companiei pe termen lung.

Pe această cale îi urăm succes domnului Șerban în noua funcție în cadrul Green PC Ambalaje.

Green PC Ambalaje, isi consolideaza astfel pozitia de lider in domeniul managementului deseurilor si va beneficia de experienta celor mai importanti manageri din domeniu.