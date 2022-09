Revista Capital a organizat astăzi, 22 septembrie 2022, Forumul Top Angajatori, în cadrul căruia au fost dezbătute cele mai importante probleme cu care se confruntă piața forței de muncă din România, precum: criza forței de muncă din România, legislația din domeniul muncii, taxarea muncii, reziliența forței de muncă și rentabilitatea forței de muncă.

La evenimentul respectiv au fost prezente cele mai mari companii din România din punct de vedere al brandului de angajator, instituții ale statului și organisme abilitate din domeniul muncii: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Poşta Română, Leroy Merlin, Altex, CEC Bank, Medlife, INS, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România, LAPAR, Asociaţia Horeca.

În cadrul aceluiași eveniment, a fost lansat „Capital Top 100 Angajatori” – ediția 2022, un proiect special al revistei Capital, unde sunt prezentate cele mai atractive companii din țara noastră ca branduri de angajator, selectate din domenii diverse, precum: agricultură și industrie alimentară, bănci și asigurări, industrie grea, industrie ușoară, energie, producție, servicii, construcții și transporturi. „Capital Top 100 Angajatori” va fi disponibil la chioșcuri și pe www.agoramag.ro de pe data de 23 septembrie 2022.

Cum se abordează în cadrul companiilor ideea de criză economică?

În cadrul Forumului Top Angajatori, Patricia Andrei (director HR CEC Bank), Codruț Nicolau (director general Edenred România și Benefit Systems), Dragoș Anastasiu (președintele Rethink România) și Ioana Petrea (expert HR – Right FIT România) au discutat despre cum se abordează în cadrul companiilor ideea de criză economică, despre cum îți poți pierde locul de muncă, despre salariile din ziua de azi și despre revenirea la normal după doi ani de restricții sanitare.

„Multă comunicare. În primele 2-3 luni din pandemie încercam să sting corabia, mă jucam singur, dar nu comunicam cu angajații, să le spun că o să fie bine. Încercam să redresez corabia, dar oamenii din corabie voiau să o părăsească. Comunicarea, transparența, proiectele, profitul, pentru noi anul 2020 o să fie cel mai bun din istorie. Nu văd de ce angajații mei o să fie îngrijorați, chiar dacă avem criza, războiul din Ucraina. Retenția din 2022 e ușor falsă, războiul plus inflația plus recensiunea, i-a ținut pe mulți oameni buni pe loc, care așteaptă să treacă inflația sau războiul. Ideea este că retenția este ușor falsă, oamenii buni, care au potențial, stau”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs.

„Nu se poate face niciun business fără oameni buni. E prima ipoteză, încercăm inginerește să ne uităm la fapte. A doua chestiune: oamenii au niște nevoi, care devin în mare parte sociale. Unele nevoi pot fi acoperite cu bani, beneficii, sau cu alte lucruri: comunicare, capacitatea de a asculta, toate aceste lucruri se întorc la faptul că nu poți face business dacă nu ai oameni. suntem o companie în creștere, recrutăm multe poziții, facem employer branding și trebuie să stai să asculți ce se întâmplă în piață, o mulțime de lucruri sunt diferite față de anul 2020”, a explicat Codruț Nicolau, director general Edenred România și Benefit Systems.

„Noi am recrutat de pe tinder, de pe uber, de pe standion de la fi-miu”, a zis Ioana Petrea, expert HR – Right FIT România.

„Eu mă chinui să-i conving pe ai mei să posteze și la mine pe pagina de Facebook. În orice situație există și oportunitate, depinde de mindset-ul nostru, modul în care vedem lumea, tratăm subiectele, și cu cât vom spune mai mult că va fi o criză, vom avea o criză. Foarte mult, din ceea ce înseamnă o criză, se naște colectiv, prin a vorbi despre ea. Antreprenoriatul românesc, ne-am obișnuit să fim ca niște boxeri. Dacă vine o perioadă mai grea, va trebui să o rezolvăm printr-o perioadă de transparență. Există două tipuri de job-uri: care presupun interacțiunea cu alții și trebuie să fii acolo, ghișeu sau altele, în rest, este management of objectives, dacă îți termini treaba repede, ești liber, dacă nu stai 10-12 ore, pentru că am o așteptare de la client”, a spus Dragoș Anastasiu, președintele Rethink România.

„Managerul meu îmi spunea că dacă termin treaba în trei ore, poți să pleci acasă. Intervenind iar pe zona de management, de sus în jos e problema, nu de jos în sus. Am ajuns din greșeală într-o companie în care cultura celor 14-15 ore era normală. În 15-16 ani de carieră am făcut de 5-6 ori ore supliemtnare, nu le încurajez deloc, dacă doi oameni pe aceeași poziție fac ore suplimentare, este problema ta, a managementului. Programul trebuie să fie flexibil, pandemia ne-a ajutat să împingem spre rezultate. La noi, doar 10-15% vin la birou. Cum să măsor? Să las camera deschisă să văd cum se plimbă prin casă? Nu o să fac niciodată acest lucru, trebuie să mă bazez pe respect. Știu programatori atât de eficienți că sunt de 10 ori mai eficienți decât colegii”, a afirmat Bogdan Badea, CEO eJobs.

„Sunt două tipuri de angajatori, cei care se bazează pe KPIs și cei care pun accent pe cele 8 ore în care să se convingă că ești la birou. Acel angajat care a terminat treaba în 5 ore și vrei musai să-l vezi 8 ore la birou, poți să îi dai noi task-uri, noi departament”, a precizat Ioana Petrea, expert HR – Right FIT România.

„Clar, piața se schimbă, flexibilitatea, fie că vorbim de beneficii sau locul în care muncesc, este o caracteristică a pieței. Noi zi de zi trăim și beneficiem de oameni care vin 8 ore la birou, indiferent că este un magazin de unde trebuie să cumpărăm ceva sau dacă pui mâna pe telefon și e un call center unde non-stop trebuie să fie cineva. Indiferent de locul în care se întâmplă munca, flexibilitatea este o cerință”, a completat Codruț Nicolau, director general Edenred România și Benefit Systems.

Despre revenirea la normal, după doi ani de restricții sanitare

„La Edenred, cam 70% dintre angajați vin la birou, avem o politică remote, nu este nelimitată, ne interesează să avem un cadru. Lumea care decide să vină la birou sunt cam 70%. Din cei 40.000 de clienți pe care îi avem există segmente în zona de IT unde 90% nu vin la birou. Dacă ai legătura cu piața și clienții nu ai cum să fii conectat realmente la piața ta dacă nu ești”, a explicat Codruț Nicolau, director general Edenred România și Benefit Systems.

„Eu nu știu exact ce îl motivează pe omul din fața mea de la interviu, nu am cum să știu de ce are nevoie. Am implementat în peste 15 companii Benefit, sunt foarte fericiți, dar dpdv revenția în retenție vine în recrutare. Sunt foarte multe tool uri în recrutare care pot face predicții pe termen lung în leadership, management, să nu ajungă la red flags. Informația ne dă putere să creăm career path-uri”, a mărturisit Ioana Petrea, expert HR – Right FIT România.

„Recrutarea este importantă, dar nu-ți dă garanția că angajatul o să rămână. Contează foarte mult perioada de onboarding, unde se greșește foarte mult. Dacă fundația e greșită, nu va sta nimic în picioare, dar și dacă este corectă, nu garantează că totul va sta în picioare”, a completat Dragoș Anastasiu, președintele Rethink România.