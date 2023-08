Codul Rutier 2023. Ce reguli noi trebuie să respecte șoferii?

Codul Rutier a fost schimbat recent, după ce Guvernul României a adoptat hotărârea nr. 130/2023, prin care a fost modificat şi completat regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice din România.

În prezent, șoferii care ignoră culoarea roșu a semaforului, care depășesc viteza legală cu 31-40 km/h și care nu respectă regulile privind prioritatea de trecere pot fi sancționați cu o amendă între 870 de lei și 1160 de lei. În plus, cei care depășesc viteza maximă admisă cu 10-20 km/h pot primi 2-3 puncte amendă, adică 290 lei – 435 de lei, plus două puncte penalizare.

Șoferii care încalcă de cinci ori pe an regulile de circulație, sunt obligați să susțină din nou examenul auto scris și să nu mai pot avea abateri pe viitor.

Șoferii băuți, drogați sau fără permis, care produc accidente mortale, vor face automat închisoare

Premierul României, Marcel Ciolacu, a reamintit, joi, că odată cu promulgarea Legii Anastasia, șoferii care conduc băuți, drogați sau fără permis auto și produc accidente mortale nu mai scapă de închisoare.

Vă amintim că, luna trecută, președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea inițiată de senatorul PSD Robert Cazanciuc și de senatorul PNL Daniel Fenechiu care prevede că șoferii ce se urcă la volan beți sau fără permis de conducere vor ajunge direct la închisoare. Această lege este cunoscută și ca „Legea Anastasia”, fiind denumită după fetița de 4 ani care a fost ucisă în fața propriei case pe data de 1 iunie 2022.

Actul normativ reglementează completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, astfel încât să nu poată fi dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dacă aceasta a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul fără permis de conducere sau a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. La articolul 91 al Legii Anastasia este introdus, așadar, un nou alineat care prevede că „nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 192 alin. (2) şi (3) dacă acestea au fost săvârşite în condiţiile art. 335 sau 336”.

„Legea este concepută să prevină, să limiteze dramele rutiere şi să conştientizeze asupra consecinţelor punitive ale teribilismului la volan. (Legea) Anastasia are grijă de vieţile noastre de dincolo de moarte. Criminalii şoselelor merg la închisoare. Nicio instanţă din România nu îi va mai putea condamna cu suspendare pe cei care ucid oameni pe drumurile ţării urcaţi băuţi, drogaţi sau fără permis la volan”, a declarat recent senatorul social-democrat Robert Cazanciuc.