Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a abordat subiectul cadourilor împărțite de către partid prin Caravana Medicală.

Acesta a spus că nu există nicio ilegalitate, atâta timp cât nu s-au cheltuit bani publici.

Claudiu Târziu a declarat că AUR nu a donat niciun ban în contul Asociației Medici pentru Sate. A adăugat că nici nu ar putea face acest lucru în mod legal.

„Acolo au donat oameni, care fac parte unii şi din partidul AUR. Dar nu partidul AUR a donat, ca şi persoană juridică. Eu am donat personal. Sume mici, poate 2.000 de lei.

Senatorul AUR a subliniat că „în mod categoric, un astfel de atac foloseşte PSD şi PNL, celor care guvernează şi este îndreptat împotriva unui partid politic care se află în ascensiune”.

Claudiu Târziu a fost întrebat dacă recunoaște că se făcea propagandă politică la Caravana Medicală a AUR.

„Nu că recunoaştem, am spus-o din start, nu am ascuns niciun moment gândul de a împleti această nevoie de a ne duce mesajul politic mai departe cu dorinţa de a ajuta oamenii. Noi am făcut partea politică, iar Asociaţia Medici pentru Sate şi-a făcut partea ei medicală, cu medici voluntari”, a răspuns el.