Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a vorbit despre dosarul penal care vizează liderii partidului. Aceștia presupun că este legat de Caravana Medicală.

El a explicat că AUR nu a oferit bunuri. Furnizează asistență medicală persoanelor care nu beneficiază de servicii medicale, mai ales în zonele rurale. Potrivit lui Claudiu Târziu, este evident că există o mare îngrijorare în rândul partidelor aflate la guvernare în ceea ce privește ascensiunea AUR.

„Nu am fost chemaţi, am aflat despre acest dosar din presă, nu ni s-a făcut nicio comunicare oficială, procedura e firească, în cazul parlamentarilor trebuie să existe o aprobare. Nu ştim despre ce e vorba, presupunem că este vorba despre Caravana Medicală.

Claudiu Târziu a subliniat că au existat anterior plângeri penale depuse de diverse persoane din sfera puterii. Acestea au fost însă respinse, deoarece nu aveau temei. În acest context, el nu crede că există vreun pericol nici în acest caz, pentru că dosarul nu are un fundament solid.

Referitor la Caravana Medicală, liderul AUR a detaliat că vehiculele fac parte din proprietatea partidului AUR. Acestea au fost achiziționate cu fondurile obținute ca subvenție de la stat, a mai precizat el. Este vorba despre trei camioane și o furgonetă special dedicată cabinetului de stomatologie.

„Noi am cerut înainte de achiziţie informaţii de la AEP, înainte, dacă avem voie. Am primit acceptul, avem corespondenţă. am pus la dispoziţie aceste maşini în care noi facem propagandă politică, am spus, nu am ascuns acest lucru şi am pus la dispoziţie unei asociaţii de medici care oferă şi servicii medicale gratuite. Noi nu oferim vreun bun, noi oferim un ajutor medical, unor oameni care nu beneficiază de asistenţă medicală, la sate”, a explicat acesta.