Potrivit sursazilei.net, în cadrul ședinței de pe data de 9 iunie, Instanța de la Tribunalul Giurgiu a decis ca firma SC General Bulding Internațional SRL din Bolintin Vale, adică cea care îi aparține lui Gabi Bădălau, să-i plătească Claudiei Patrășcanu (Bădălau) suma de 42738 lei.

De menționat este faptul că, acestă sumă reprezintă drepturi salariale restante pentru perioada 2017-2019, inclusiv dobânzi și actualizări de curs BNR. În același timp, cheltuielile de judecată urmează să fie solicitate pe cale separată.

Amintim fatpul că soția lui Gabi Bădălău a formulat o solicitare în care dorea încasarea drepturilor salariale din perioada 2017-2019.

“Obligarea angajatorului SC GENERAL BULDING INTERNATIONAL SRL , la plata drepturilor salariale neachitate incepand cu data incheierii contractului individual de munca respectiv incepand cu 23 Martie 2017 pana la data de 23.august 2019 , drepturi salariale calculate in cuantum initial de de 33633 lei ,ulterior s-a constatat ca exista o creanta salariala in cuantum de 42738 lei, actualizata cu dobanda de referinta a BNR și Obligarea la plata cheltuielilor de judecata pe cale seaparata in temeiul dispozițiile art. 451Noul cod, pentru urmatoarele motive :…”, se arată în solicitarea transmisă de Claudia Pătrășcanu.

Totodată, în același document, aceasta solicita analizarea aspectelor și a noncorcondanțelor din acte.

”Va solicitam sa analizati aspectele si neconcordantele invederate si sa apreciati asupra incercarii angajatorului de a regla anumite acte contabile in sensul reflectarii in conturi a anumitor diferente de plata din contul 421 , insa nu concorda cu bilanturile contabile care nu pot fi afectate decat pe rezultat eventual”, se mai arată în document.

Claudia Pătrășcanu a învins în fața lui Gabi Bădălău

Având în vedere solicitarea transmisă, Claudia Pătrășcanu, dar și avocații ei au reușit să fie convingători. Mai exact, în final, instanța a decis că firma familie Bădălau trebuie să-i plătească acesteia suma solicitată de 42738 lei.

În același timp, pe data de 10 iunie, în cadrul procesului de divorț dintre Gabi și Claudia Bădălau, instanța a respins solicitarea fiului lui Niculae Bădălău de a se dispune o expertiză psihiatrică care să ateste dacă fosta sa soție este sănătoasă din punct de vedere mental.

Amintim faptul că, la sfatul avocaților, familia Bădălău a încercat să obțină declararea Claudiei Pătrășcanu labilă din punct de vedere psihic, pentru a putea obține custodia copiilor minori pe care cei doi îi au. Totuși, instanța nu a dat curs acestei inițiative.

În ceea ce privește ședința de pe data de 10 iunie, aceasta ar fi durat până la ora 22.00, potrivit sursei citate.

De mențonat este faptul că Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălau se află în divorț încă din anul 2019, însă procesul este dificil în contextul în care ambii își doresc custodia celor doi copii minori.

Totodată, de-a lungul acestui proces cei doi și-au adus acuze grave care au ajuns și în spațiul public, inclusiv acuze legate de consum de droguri sau homosexualitate. În război s-au implicat inclusiv părinții lui Gabi Bădălau, în special fostul parlamentar PSD, Niculae Bădălau, actual vicepreședinte al Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României.

Sursa citată mai precizează că acesta ar fi făcut presiuni foarte mari pentru ca cei doi minori să rămână definitiv în custodia familiei sale și s-a vorbit inclusiv despre dorința Sabinei, sora lui Gabi, de a-i înfiia, deoarece aceasta nu ar putea avea copii.