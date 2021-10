Într-o postare pe pagina personală de Facebook, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a solicitat, marţi, retragerea „de urgenţă” a candidaturii Ioanei Mihăilă pentru funcţia de ministru al Sănătăţii.

Acesta susține că retragerea trebuie să aibă loc cât mai repede, înaintea audierii ei în comisiile parlamentare de specialitate. De menționat este faptul că audierea acesteia are loc marți, la ora 18.30.

Astfel, Ciolacu este de părere că Ministerul Sănătății nu poate fi condus de o persoană care a ignorat avertizările specialiștilor luni de zile, inclusiv cele ale OMS sau ale Uniunii Europene referitoare la dezastrul care urma să lovească România.

„Ioana Mihăilă trebuie retrasă de urgenţă, înaintea audierii din comisii! Asta, dacă Cioloş şi USR mai au vreun dram de bun-simţ! Nu poţi propune la Sănătate aceeaşi persoană care, din iulie până în septembrie, a ignorat avertizările repetate de la specialiştii din ţară, instituţii europene şi chiar de la OMS privind dezastrul sanitar care urma să lovească România în toamnă!”, a scris Ciolacu, pe Facebook.

Totodată, liderul PSD a mai adăugat că Ioana Mihăilă este unul dintre „marii vinovaţi de tragedia” în care se află ţara, precizând că mandatul ei la Ministerul Sănătății este ”cronica unui doliu național”.

Mandatul Ioanei Mihăilă, ”cronica unui doliu național”

El a subliniat faptul că în perioada în care a fost ministru, Ioana Mihăilă nu a extins testarea anti-covid și nu a făcut nicio achiziție de medicamente pentru persoanele infectate cu acest virus, iar acest lucru reprezintă, în opinia lui Ciolacu ”cea mai mare bătaie de joc la adresa românilor.

„Mandatul lui Mihăilă este cronica unui doliu naţional: zero testare extinsă, zero achiziţii de medicamente anti-COVID şi, mai ales, zero resurse pentru a pregăti spitalele de noul val al pandemiei! A veni la Sănătate – în ziua cu peste 570 de morţi! – cu unul dintre marii vinovaţi pentru tragedia în care ne aflăm, reprezintă cea mai mare bătaie de joc la adresa românilor!”, a mai adăugat Ciolacu în postare.

De menționat este faptul că, reacția liderului PSD, Marcel Ciolacu vine în contextul în care, în cursul zilei de marți, miniştrii propuşi de premierul desemnat Dacian Cioloş sunt audiaţi în comisiile parlamentare de specialitate. În ceea ce privește audierea Ioanei Mihăilă, propusă pentru portofoliul Sănătăţii, aceasta este programată la ora 18,30, iar Ciolacu speră ca până atunci lucrurile să se schimbe.