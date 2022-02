Vestea momentului vine de la Marcel Ciolacu. Liderul PSD a punctat toate problemele cu care se confruntă România și a venit cu o soluție pentru fiecare în parte. Astfel, acesta subliniază faptul că în România, prețul pentru energia electrică este mai mare chiar și decât în Germania, motiv pentru care este nevoie de o reglementare în acest sens.

Ciolacu: Eu consider că trebuie să venim cu un preț reglementat pe un an de zile

El a vorbit și despre rolul ANRE și competențele pe care instituția le are în stabilirea prețurilor, el făcând referire la OUG care a intrat în vigoare în perioada Guvernului condus de Ludovic Orban.

Ciolacu a mai precizat că efectele se resimt în creșterea inflației, însă dacă Guvernul va lucra alături de BNR, lucrurile ar putea să se redreseze în următoarea perioadă.

„Prețul energiei electrice e mai mare decât în Germania. Eu consider că trebuie să venim cu un preț reglementat pe un an de zile, cu tot ce decurge de aici.

O OUG, știți că ANRE nu mai are competențe în stabilirea prețurilor la energie în urma unei ordonanțe emise de domnul Orban, și concomitent cu acest lucru să discutăm cu comisia. Eu asta am discutat cu premierul. Efectul cel mai mare e creșterea inflației.

Propunerile lui Marcel Ciolacu pentru scăderea inflației

Reducerea TVA și CAS la angajați sunt măsuri, eu nu sunt de acord să intervenim pe efecte fără să rezolvăm cauza. Eu sunt ferm convins că împreună cu BNR vom reuși să ținem inflația la o cifră. Reducerea CAS e o măsură temporară”, a declarat Marcel Ciolacu.

Totodată, liderul PSD a mai adăugat și faptul că până acum a văzut doar măsuri concrete din partea PSD, fără a vedea însă ceva de la ministrul Energiei, Virgil Popescu.

În acest sens, Ciolacu susține că există posibilitatea ca ordonanţa de urgenţă privind energia, ce a venit în ajutorul românilor ce s-au trezit cu facturi uriaşe, să fie prelungită încă o lună de zile, în contextul în care acest lucru este realizabil.

„Eu am văzut măsurile celor de la PSD. Nu am văzut propunerile lui Virgil Popescu. Noi am făcut pași. E posibil să prelungim cu încă o lună a acestui OUG. Ne permitem acest lucru”, a mai spus Marcel Ciolacu.