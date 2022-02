Într-un interviu acordat la Digi24, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a vorbit despre relația pe care o are cu șeful statului. Mai exact, acesta afirmă că nu are un parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis, ci o relaţie „instituţională”.

El a adăugat că își dorește ca noul Guvern să funcționeze și să fie unul eficient, subliniind faptul că împreună cu președintele Iohannis, cei doi discută doar despre prioritățile legislative și angajamenetele pe care România le-a făcut.

„Este o relaţie instituţională. Nu am un parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis, aşa cum au cei de la PNL. (…) Îmi doresc ca acest guvern, în afară de faptul că e un guvern funcţional şi cu o susţinere parlamentară consistentă, îmi doresc să fie şi eficient. Este singurul lucru pe care mi-l doresc.

În continuare am o relaţie instituţională cu preşedintele, discutăm pentru priorităţile legislative şi angajamentele pe care şi le ia România”, a spus Ciolacu, la Digi 24.

În cadrul aceluiași interviu, liderul PSD a fost întrebat dacă partidul pe care îl conduce are candidat pentru alegerile prezidenţiale. În acest sens, liderul social-democrat a răspuns că în partid există mulţi candidaţi în acest moment. Pe de altă parte, el a adăugat că își dorește o serie de alegeri interne în fiecare organizație.

Ciolacu, despre candidații PSD la prezidențiale

„PSD are mai mulţi candidaţi în momentul acesta. (…) Am anunţat că în interiorul PSD s-a terminat cu abordarea în care preşedintele partidului era şi candidat pentru funcţia de preşedinte al României. Am anunţat că doresc nişte alegeri interne în fiecare organizaţie”, a mai adăugat Ciolacu.

Liderul PSD, a vorbit printre altele și despre impactul inflației crescute asupra nivelului de trai. El susține că în prezent există o ordonanţă de urgenţă care acoperă IMM-urile, sectorul de producţie alimentar şi consumatorii casnici pe două luni de zile şi în aceste două luni de zile

“Întotdeauna inflaţia influenţează puterea de cumpărare şi nivelul de trai. Cauza inflaţiei, mai mult decât evident, sunt aceste scumpiri în energie, atât la energia electrică, cât şi la gaze, care au avut mai multe efecte. Unul dintre ele sunt scumpirile evidente şi inflaţia.

Avem, în acest moment, o ordonanţă de urgenţă care acoperă IMM-urile, sectorul de producţie alimentar şi consumatorii casnici pe două luni de zile şi în aceste două luni de zile, prin ministerul de resort şi prin Guvern, să vedem ce propuneri vin pentru perioada următoare”, a mai spus acesta.