Este informația momentului apărută după decesul lui Petrică Mîțu Stoian! Cine va moșteni averea acestuia, mai ales că celebrul cântăreț nu are copii?

Tragica veste a trecerii în neființă a artistului a lăsat fără suflare întreaga opinie publică, mai ales că acesta a murit la doar 61 de ani. Decesul ar fi survenit după ce a apelat la un tratament post-COVID despre care unele voci spun că nu ar fi fost indicat, terapia hiperbară.

Petrică Mîțu Stoian a fost căsătorit cu Carmen Mihaela. Cei doi au divorțat însă în 2012. Artistul nu s-a mai recăsătorit și nici nu are copii. Despre momentul în care a pus capăt căsniciei, a vorbit chiar îndrăgitul cântăreţ, într-un interviu acordat mai demult. El a spus că decizia separării a fost luată de comun acord cu cea care i-a fost parteneră de viață.

Cine va moșteni averea Petrică Mîțu Stoian: Copiii se fac la timpul lor

„Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie”, spunea artistul, în urmă cu 9 ani.

Chiar dacă între timp a intrat într-o relație, Petrică Mîțu Stoian nu voia să se mai recăsătorească. Nici copii nu-și dorea.

În privința recăsătoriei, timpul meu a trecut! Eu sunt la jumătatea vieții. Îmi este foarte bine așa, am o relație, sunt foarte bine și mi-aș dori să rămână așa. Lucrurile se fac la timpul lor, copiii se fac la timpul lor”, spunea Petrică Mîțu Stoian, în 2020.

Cine va moșteni averea Petrică Mîțu Stoian. Câți bani agonisese îndrăgitul artist

În ceea ce privește averea lui Petrică Mîțu Stoian, lucrurile au fost lămurite chiar de el. Artistul a vorbit, la un moment dat, despre acest subiect. El a sugerat că toți banii vor rămâne nepoților săi. Petrică Mîțu Stoian s-a destăinuit atunci și a spus că cine este aproape de el, îl iubește și îl respectă are toată dragostea sa.

„Dacă s-a întâmplat să n-am un urmaș, asta este. Nu sunt singurul. Sunt oameni mari, conducători de state care nu au urmași. Nu e un capăt de țară. Sunt destui nepoți alături de mine. Cine e aproape de mine, mă iubește și mă respectă are toată dragostea mea. Cine nu, la revedere”, a povestit Mîțu Stoian.

Petrică Mîţu Stoian a agonisit o avere impresionantă. Înainte de a muri, cântărețul de muzică populară îşi cumpărase o maşină în valoare de 100.000 de de euro, marca Mercedes. În plus, presa a dezvăluit că acesta ajunsese să încaseze chiar și 1100 de euro pentru o singură oră la un eveniment. Pe lângă banii câștigați cu vocea sa, acesta era proprietarul unei afaceri prospere cu căpșuni pe care o gestiona împreună cu o nepoată.