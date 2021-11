Datorită talentului său muzical, Petrică Mîţu Stoian a agonisit o avere impresionantă după ce a petrecut o viaţă întreagă în lumina reflectoarelor. Înainte de a își lua la revedere de la familie și admiratori, cântărețul de muzică populară îşi cumpărase o maşină în valoare de 100.000 de de euro, marca Mercedes. Achiziție de care acesta nu a apucat să se bucure prea mult timp.

„Am dobândit totul prin muncă, nimeni nu mi-a dat un pai”

Munca și determinarea sa l-au ajutat să câștige atât simpatia și respectul oamenilor din România, cât și o avere ce atinge aproximativ un milion de euro. Acesta a spus într-un interviu că a realizat totul cu propriile mâine.

„Tot ce mi-am dorit cu adevărat, am primit. Am și o melodie care suna așa: Doamne-n viață-s mulțumit, că mi-ai dat ce mi-am dorit. Eu am dobândit totul prin muncă, nimeni nu mi-a dat un pai, doar educație am primit de la părinți, în rest, nimic”, povestea Petrică Mîțu Stoian într-un interviu.

Averea lui Petrică Mîțu Stoian

Cântăreţul de muzică populară ajunsese să încaseze chiar și 1100 de euro pentru o singură oră la un eveniment, potrivit bzi.ro. Pe lângă banii câștigați cu vocea sa, acesta era proprietarul unei afaceri prospere cu căpșuni pe care o gestiona împreună cu o nepoată.

„Lucrurile se fac la timpul lor, copiii se fac la timpul lor. Eu le-am cam făcut pe toate. Dar dacă s-a întâmplat să n-am un urmaş, că asta este, nu sunt singurul. Sunt oameni mari, conducători de state care nu au urmaşi. Asta nu este un capăt de ţară. Am destui nepoţi care sunt aproape de mine. Cine e aproape de mine, mă iubeşte şi mă respectă, are toată dragostea mea. Cine nu, la revedere!”, a explicat acesta în trecut.

Informații neștiute despre decesul artistului

Petrică Mîţu Stoian a suferit o moarte violentă, potrivit datelor preliminarii ale necropsiei, prezentate de România TV. Necropsia a demonstrate faptul că acesta a suferit sângerări la nivelul plămânilor în urma unei contuzii pulmonare. Plămânii săi era afectaţi în proporţie de 70%, iar alveola pulmonară era traumatizată.

În urma necropsiei, s-a speculat că există posibilitatea ca terapia cu oxigen să-i fi provocat moartea. Această ipoteză ar putea fi adevărată deoarece este posibil ca aerul introdus în organism cu presiune ridicată să afecteze ţesuturile şi organele. În termeni medicali, acest efect se numeşte „barotraumă”. Necropsia a fost solicitată de către forțele de ordin şi de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa pentru a putea descoperi care au fost cauzele ce au determinat decesul interpretului de muzică populară.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. În prezent, procurorii cercetează modul în care Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață la Spitalul Județean Reşiţa, județul Caraș-Severin. Înmormântat a avut loc miercuri la cimitirul Ungureni din Craiova.