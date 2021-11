Dezvăluiri fără precedent despre ultimele momente din viața lui Petrică Mîțu Stoian. Nepotul acestuia a spus tot: M-am impacientat

Marți seara, nepotul lui Petrică Mîțu Stoian a vorbit, la România TV, despre ultimele momente din viața regretatului artist. Acesta a povestit că a fost sunat în sâmbătă dimineața și că interpretul de muzică populară i-a precizat că merge la clinică pentru a face un tratament hiperbaric post-COVID. Ulterior, la ora cinci după amiaza, regretatul artist l-a sunat pentru a-i spune că este dus la spital al Reșița pentru că nu i-a fost bine.

„M-a sunat dimineața la șapte și ceva că este în Reșița, era la geam, a intrat în casă, am stat la povești. După care a zis că merge la clinica Nera sa facă un tratament hiperbaric post-Covid . Am mers cu el acolo, s-a instalat în cameră, mi-a spus mergeți acasă că se întunecă. M-a sunat seara că este bine. Dimineața la cinci jumate am primit telefon de la el „Vezi ca mă duce la spital la Reșița că mi-a fost rău să nu te sperii!”, spune nepotul acestuia.

Nepotul lui Petrică Mîțu Stoian a povestit că medicii îi făceau tot felul de analize la spital, subliniind că atunci când l-a văzut pe artist scuipând sânge că s-a impacientat. Atunci, a sunat-o pe sora regretatului artistului.

”Era la Reșița la Urgențe, medicii îi făceau tot felul de analize, am văzut că scuipa sânge, m-am impacientat, am sunat -o pe sora lui sa vină la Resița apoi l-am sunat pe Doru să vină că ceva nu e bine. A fost dus la Cardiologie, doctorul se ocupa în permanență de el acolo. A auzit că se face bine dacă face acest tratament.” a relatat nepotul lui Petrică Mâțu Stoian.

Primele rezultate ale autopsiei lui Petrică Mîțu Stoian

Au apărut primele rezultate din necropsia lui Petrică Mîțu Stoian. Acestea au ajuns marți la procurorii care anchetează moartea artistului. În corpul interpretului, legiştii ar fi găsit o doză mare de anticoagulante. În plus, plămânii lui ar fi fost supuși unui şoc, din cauza unei cantităţi mari de oxigen.

Dezvăluirile vin în contextul în care un bărbat internat pentru tratament post-COVID în aceeaşi clinică unde interpretul Petrică Mîțu Stoian începuse terapia în camera hiperbară a fost transferat, marți seară, în stare gravă, la spitalul din Timişoara.

Potrivit doctorilor, acesta a suferit un pneumotorax masiv, o acumulare de aer între plămâni şi peretele toracic, după ce înainte făcuse o şedinţă cu oxigen.

Totodată, procurorii continuă ancheta în cazul interpretului de muzică populară Petrică Mîțu Stoian.

La necropsie s-ar fi stabilit că artistului îi cedaseră plămânii după ce a primit o cantitate mare de oxigen. Dosarul de ucidere în culpă deschis în acest caz este deocamdată in REM, adică cu privire la fapta în sine, fără a fi acuzată o anumită persoană.

Un stop cardiorespirator i-a provocat moartea artistului

Aşadar, decesul artistului Petrică Mîţu Stoian a survenit în urma unui stop cardiorespirator provocat de mai multe afecțiuni precum: regurgitare mitrală severă reumatismală, stenoză mitrală reumatismală, obezitate de grad I, insuficiență cardiacă.

De asemenea vorbim şi de complicații post infecţie SARS-CoV-2 precum bronhopneumonie în formă severă, un şoc septic cu punct de plecare pulmonar, acidoză respiratorie decompensată, supradozaj cu anticoagulant.

Totodată în urma necropsiei a fost descoperită şi o traumă pulmonară în lobii superiori ai plămânului. Mai exact, în ceea ce privește această traumă au fost trimise analize la Institutul de medicină legală „Mina Minovici” din Bucureşti pentru a se stabili dacă barotrauma s-a produs în urma insuflării cu presiune foarte ridicată, cu mult peste parametri normali de pe un plămân deja afectat de bronhopneumonie post Covid.